Yargıtay'a 6 yeni üye seçildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Yargıtay’a 6 yeni üye seçimi gerçekleştirdiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıtay’da boş bulunan 6 üyelik kadrosuna gizli oylamayla seçimlerin yapıldığını belirterek, yeni yargıtay üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, seçimin yargı teşkilatına ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Buna göre yapılan gizli oylamada yeni Yargıtay üyeliklerine şu isimler seçildi:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Yeşim Garipoğlu Özen, Ankara Hâkimi, Adalet eski Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Ankara Hâkimi, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Hakan Türkön, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı, İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanı Okan Albayrak, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han.

Yargıtay’da boş bulunan 6 (altı) üyelik kadrosuna Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25/07/2023 tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla seçim yapılmış olup,



1- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Yeşim GARİPOĞLU ÖZEN,

2- Ankara Hâkimi, Adalet eski Bakan… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 25, 2023





Kaynak : İGFA