'Yarının Köyleri' ile hedef 1 milyon kişiye ulaşmak

Türkiye’nin dört bir yanındaki köylere dijital dönüşüm fırsatı sağlayarak kalkınmalarını destekleyecek “Yarının Köyleri” projesinin ilk faz çalışmaları hızla devam ediyor.

ANKARA (İGFA) – Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile yürütülen ve Türkiye’nin dört bir yanındaki köylere dijital dönüşüm fırsatı sağlayarak kalkınmalarını destekleyecek “Yarının Köyleri” projesinin ilk faz çalışmaları sürüyor.

Adana Kürkçüler, Diyarbakır Bağıvar ve İzmir Ulamış köylerinde kurulacak dijital merkezlere yönelik, yerel paydaşların görüşlerini almak ve yol haritasını birlikte oluşturmak amacıyla kamu kurumlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve fikir önderlerinin katılımıyla üç ilde çalıştaylar düzenlendi.

Geniş katılımlı çalıştayların çıktıları ile projenin gelecek adımları için ürünlerin belirlenmesi, ürün yol haritaları ve yönetişim planları oluşturuldu.

Anadolu’nun bereketli topraklarının ürünlerinin, el emeği ve zanaat eserlerinin markalaşarak, teknolojinin de gücü ile tüketici ile buluşması ve kırsal kalkınmayı teşvik etmesine odaklanan projede ürün yol haritalarının oluşturulmasına Kentsel Strateji ekibi yön verdi.

Kentsel Strateji Kurucusu ve Şehir Plancısı Faruk Göksu “Kırsalda teknolojiye ve onun olumlu getirilerine odaklanan yol haritaları bugünü keşfet, yarını tasarla ve dijitalle kalkınma temel adımları ile katma değer yaratan yeni nesil ürünlerin üretilmesi için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Akıllı tarım uygulamalarıyla tarımsal verimliliği artırmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini hedefliyoruz. Köylerimizde özellikle genç nesil girişimciliğin artırılması için kurulacak dijital merkezlerde geliştirilecek program ve projeler ise yarının köyleri modelinin yaygınlaşması açısından önemli olacaktır” dedi.

Projenin aynı zamanda üretimde akıllı tarım teknolojileri kullanarak verimliliğin artırılmasına ve doğaya duyarlı tarım yapılmasına odaklanıldığına dikkati çekilirken, akıllı tarım alanındaki çalışmalar ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan danışmanlığında yürütülüyor.

“YARININ KÖYLERİ” PROJESİ İLE HEDEF 1 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde üç pilot köy ile başlayan “Yarının Köyleri” projesinin ilk fazına, yaşanan deprem felaketi sonrası 2024 itibarıyla Hatay’ın da dahil edilmesi planlanıyor. Proje ile beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında, ilk etapta her köy için gelişme potansiyeline sahip üç yerel ürüne odaklanılacak. Pilot köylere kurulacak dijital merkezlerden tüm yakın köylerin faydalanması mümkün olacak. Belirlenen pilot illerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının ise proje tamamlandığında yüzde 60 artacağı öngörülüyor.

Kaynak : İGFA