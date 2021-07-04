Yarış ve oyun tutkunlarının heyecanla beklediği Logitech McLaren G Challenge, 1 Temmuz’da başlıyor!

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının başkan markası Logitech G ve uzun yıllardır Formula 1’in başarılı ekiplerinden biri olan McLaren Racing’in birlikte düzenledikleri ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek Logitech McLaren G Challenge 2021 başlıyor. McLaren’in motor sporları dünyasındaki güçlü mirasını, Logitech G’nin espor ve oyun ekipmanları teknolojisindeki uzmanlığıyla birleştiren G Challenge 2021, yarış tutkunlarını her zamankinden daha büyük bir uğraşa davet ediyor.

Adrenalin dolu Logitech McLaren G Challenge 2021 hakkında değerlendirmede bulunan Logitech Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G olarak sporun ve müsabakaların büyüyüp yaygınlaşması için çalışmalarımıza sürat kesmeden devam ediyoruz. Amatör şoförlere ve motor sporları meraklılarına profesyonel şoförler üzere rekabet etme ve yarış fırsatı sunan G Challenge ile tüm yarış severleri heyecan ve cümbüş dolu bir 5.5 ay bekliyor. Bu aktiflikle dileyen herkes yarış tutkusunu paylaşma ve kendi yeteneklerini test etme imkânı bulacak. Türkiye’de düzenlenecek bu aktiflikle ilgili ayrıntıları yakın vakitte yarış severlere duyuracağız. Logitech G’i takip ederek aktifliğin ayrıntılarından haberdar olunabilir. Logitech Türkiye olarak yarış tutkunu tüm iştirakçilere muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.

Büyük Final 15 Ocak 2022’de

Motor sporları meraklıları ve amatör şoförler için Logitech G McLaren G Challenge 2021 yarış dönemi 1 Temmuz 2021’de başlayacak ve bir dizi yeni eklemelerle devam edecek. Yarışa daha fazla oyun severin katılabilmesi için turnuva üç kısmı içerecek biçimde genişletildi; Open Wheel, Stock Car ve Sport Car Racing. G Challenge, iRacing ve Assetto Corsa Competizione olmak üzere iki oyunda oynanacak ve 15 Ocak 2022’de Las Vegas, NV’de Büyük Final ile sonuçlanacak.

Profesyoneller direksiyon başına geçecek

Bu yılın yeniliklerini duyurmak ve kutlamak için Logitech G ve McLaren, 7 Temmuz’da ünlü isimlerin iştirakiyle, Open Wheel ve Stock Car yarışında yarışacakları iki kadro oluşturacakları bir Pro-Am yarışına mesken sahipliği yapacak. William Byron ve McLaren F1 şoförü Lando Norris kendi gruplarına kaptanlık yapacak ve onları yarışa hazırlayacak. İştirakçiler ortasında rapçi, müzikçi ve kelam müellifi AAP Ferg; YouTube kişiliği Jelle Van Vucht Arrow McLaren SP yarış pilotu Felix Rosenqvist; NBC Parker Kligerman’da NASCAR için Amerikalı yarış arabası şoförü ve pit muhabiri; ve Indianapolis 500 Şampiyonu Brezilya’dan Tony Kanaan yer alacak.

Mükafatlar baş döndürüyor

Bu yılın üç kısmı kazananları, büyük final için McLaren Racing’in ile sahne gerisi tecrübesi yaşayacakları Londra’ya dört günlük tüm masrafları karşılanan bir seyahat kazanacaklar. Ödül paketi, McLaren Teknoloji Merkezi tipini, milletlerarası üne sahip yarış arabası şoförü Lando Norris’in koçluğunu ve F1® British Grand Prix 2022’de VIP tecrübesini içeriyor. Final, egzotik yarış otomobilleriyle pistte canlı bir sürüş tecrübesi, profesyonel şoförler, sportmenler ve öteki ünlülerle resmi buluşmalar ve McLaren Racing VIP Experience Büyük Ödülü’nü kazanma bahtı da dâhil olmak üzere heyecan verici etkinliklerle dolu olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı