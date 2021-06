Yaş meyve sebze sektörü 2021 yılını yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanıyor

2018’den bu yana ihracatını yüzde 40 artıran Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği, 2021 yılında 1 milyar 200 milyon doları aşarak yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği İdare Şurası Lideri Hayrettin Uçak, İdare ve Kontrol Şurası üyelerinin iştirakleriyle düzenlenen basın toplantısıyla misyona geldikleri 3 yıl boyunca hayata geçirdikleri projeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği Lideri Hayrettin Uçak, “2018 yılının Nisan ayında vazifeye geldiğimizden beri 600’ü aşkın üyemiz ve ihracatımızın artması için çalışmalar yapıyoruz. 2017 yılının sonunda 739 milyon dolar olan Birliğimiz yaş meyve zerzevat ve meyve zerzevat mamulleri ihracatı, 2018 yılında yüzde 12 artışla 831 milyona, 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyona ve nihayet 2020 yılının sonunda yüzde 17 oranında artışla 1 milyar 40 milyon dolara yükseldi ve Birliğimizin 54 yıllık tarihinde birinci kere 1 milyar dolar barajını üyelerimizle birlikte aşmayı başardık. Böylelikle 2017 yılının sonundan bu yana ihracatımızı 300 milyon dolar artırmış olduk.”

2021 yılının birinci 5 aylık devrinde de ihracatlarındaki artışın devam ettiğini yüzde 16’lık artışla ihracatlarını 397 milyon dolara taşıdıklarını anlatan Uçak, “Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda yaptığımız basın toplantısında sizlerin önünde 2021 yılı sonu için 1 milyar 200 milyon dolarlık bir maksat koymuştuk, bu artış ivmesi ile devam edersek 2021 yılını da yeni bir rekorla kapatacağız. 2018 yılından bu yana hem üyelerimize daha yakın olmak için, hem de ihraç eserlerimizin tanıtımını yapmak için birçok icraat gerçekleştirmeye çalıştık.” dedi.

Yaş meyve zerzevat dalının alandaki etkinliği muvaffakiyet örneği

Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği İdare Konseyi Lider Yardımcısı Murat Ödül, 2018’de üretim alanlarını ziyaret etmesi ve üreticilerle devamlı irtibat halinde kalması için bir ziraat mühendisi ve faal üye ziyaretleri gerçekleştirmesi için bir halkla bağlantılar uzmanını istihdam ettiklerini söyledi.

“Üye Münasebetleri Timi olarak isimlendirdiğimiz bu grup 2018 yılından bu yana 800’ün üzerinde üyemizi belli aralıklarla yerinde ziyaret etti. Vakit zaman İdare Şurası olarak bizler de bu ziyaretlere eşlik ettik. Arkadaşlarımız, uzaklık tanımaksızın İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Afyon, Balıkesir ve Denizli’deki firmalara ziyaretlerde bulundu. Her ay idare şurası toplantılarımızda üyelerden gelen meseleleri değerlendirdik, teşebbüslerde bulunduk. İzmir dışında bulunan birtakım ihracat bölgelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı inspektörleri İzmir’den görevlendiriliyordu, bu ihracatçılar için büyük vakit kaybına yol açıyordu, Tarım ve Orman Bakanlığımızla görüştük, şu anda çabucak hemen her ilçedeki firmalarımıza kendi ilçesindeki inspektörler kontrole gelmeye başladı ve problemleri çözüldü. Yeni üye olan firmalarımıza da üye oldukları anda hoşgeldiniz sertifikaları gönderdik, kendimizi çabucak tanıttık. Bu sistemimiz Birliğimizdeki başka dallardaki birliklerimiz için de örnek bir sistem oldu, artık onlar da üye ziyaretlerine daha fazla tartı vermeye başladılar.”

Tarladan çatala besin güvenliği ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz’ projesiyle sağlanacak

Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği İdare Şurası Lider Yardımcısı Cengiz Balık, Türkiye’nin yaş meyve sebzede değerli bir üretici ülke ve yılda 55 milyon ton meyve zerzevat üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

“İhracatın da en kıymetli faktörünün üretim olduğunun şuurundayız. Dünya genelinde tüketicinin sağlıklı besine erişme uğraşı, öncelik verilen bahisler sıralamasında birinci sıraya yükselmiş durumda. Besin üreticileri ve ihracatçıları tarladan çatala inançlı besin üretip tüketicinin inancını kazanmak için “Gıda Güvenliği” ile ilgili adımları süratle atıyor. Biz de Birlik olarak besin eserleri ihracatında başarıyı daima kılmanın yolunun tüketici itimadının sürdürülebilir olmasından geçtiği şuuruyla bölgemizde ihracatı tartıyla yapılan eserler için bölgenin kalıntı haritasını ortaya çıkarmak gayesiyle ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz’ ismini verdiği projeyi hayata geçirdik.”

Yaş meyve zerzevat dalı kalıntısız üretiyor

Pestisit kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Cengiz Balık, gerçek vakitte, yanlışsız dozda, yanlışsız alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat vakti ortasındaki müddete uygun, amaç organizmaya yönelik uygulamalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Biz de bu projeyle üretim alanlarından numuneler alarak pestisitlerin yanlışsız kullanımını denetim ediyoruz. “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” projesiyle ihracatın ağır olduğu çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı eserlerine yönelik pestisitlerin belirlenmesi hedefli tahlilleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Projemize, Bölgemizde bin 500 dekar alana yayılmış çilek üretim alanını temsil eden sera ve bahçelerden numuneler alarak başladık. Kalıntı kıymetleri, en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği, Rusya ve kendi vatandaşlarımızın tüketimi için Türkiye’nin limitlerine uyumlu çıktı. Üreticimizin bu başarısı ihracatta da başarıyı getirdi. 2020 Ocak-Mayıs periyodunda 17 milyon dolar olan çilek ihracatı 2021 Ocak Mayıs devrinde 41 milyon dolara yükseldi. Bu ay itibariyle asma yaprağı ile ilgili tahlil çalışmamızı da sonuçlandırmış olacağız.”

Eserlerle ilgili çok kıymetli bir bilgi tabanı elimizde olacak

Cengiz Balık, Avrupa Birliği mevzuatındaki birtakım eksiklikler sebebiyle Türkiye’den ihraç edilen asma yaprakları ve yaprak sarmaları için mümkün olan en düşün kalıntı limitlerinin uygulandığını anlattı.

“Bu durumu düzeltmek için birçok adım attık, Avrupa’dan gelen yetkililere sunumlar yaptık, bağları gezdirdik. Asma yaprağındaki sonuçların da beklediğimiz üzere çıktığını söyleyebilirim. Üreticilerimiz ile devamlı temas halindeyiz ve onlara yönlendirmelerde bulunuyoruz. Projemiz kiraz eseriyle devam ediyor, numune ve tahlil süreci bittiğinde onunla ilgili bilgilendirmeyi de yapacağız. Bu proje bittiğinde proje konusu eserler ile ilgili elimizde çok değerli bir data tabanı olacak ve birçok bilimsel çalışmada bu bilgilerden yararlanarak ülkemiz çıkarlarını daha tesirli bir halde savunacağımızı düşünüyorum.”

Türkiye’nin birinci sanal fuarı, sanal ticaret heyetleri, dijital tadım aktiflikleri

Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği İdare Heyeti Üyesi Türkmen Türkmenoğlu, sanal heyet ve sanal fuarlar düzenlediklerini ve birçok alıcıyı firmalarla buluşturduklarını açıkladı.

“Sanal ortamda ticaret heyeti aktifliği gerçekleştirdik. Türkiye’de birinci sefer bir birlik olarak sanal fuar tertibine öncülük ettik. The Fource Sanal besin fuarında 54 Türk firmamız dünyanın çeşitli yerlerinden birçok alıcıyla online ortamda buluşma fırsatı yakaladı. Bunun yanında Turquality projemiz kapsamında Las Vegas Üniversitesi ile yaptığımız muahede ile üniversite ders programına Türk yemekleri ile ilgili bir program dahil ettik, Amerikalı şeflerle dijital tadım aktiflikleri düzenledik.”

Yeni periyotta kesimin ajandası ağır

Türkmenoğlu, “Pandemi öncesinde UR-GE projeleriyle taze meyve zerzevat ve işlenmiş meyve zerzevat kümeleri oluşturarak bu kümelerde yer alan firmalarla yurtdışında tanıtım faaliyetleri yapmayı düşünüyorduk. Şu ana kadar fiziki bir aktiflik yapamasak da küme firmalarımıza uzaktan satış ve pazarlama yolları ile ilgili eğitimler verdik. Pandemi sürecinde çok uygun hazırlandığımız UR-GE ve Ticaret heyetlerimizi hayata geçirebileceğiz. Dünyanın dört bir yanında tadım ve tanıtım aktiflikleri ile pazarlarımızı genişletmek için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedefimiz mevcut pazarlarımızı korurken, potansiyel pazarlarımızı mümkün olduğunda genişletmek olacaktır.” diye konuştu.

Üretici ve ihracatçı omuz omuza

Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği İdare Şurası Üyesi Sadık Demircan, “Bizler idarede olduğumuz birinci günden itibaren üreticilerimizle daima olarak bağlantı halindeyiz. Onları hem üretim alanlarında hem de köy kahvelerinde ziyaret ediyor, ihracata uygun kalitede eserlerin elde edilmesi ve ziraî üretimde yapılması gerekenler ile pestisitlerdeki kalıntı pahaları bakımından bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Pandemi öncesinde akademisyenler ve bölümümüze hâkim bireylerin konuşmacı olarak katıldığı, üretici, aracı, komiteci, ihracatçı firma temsilcilerinin iştirakiyle birçok toplantı gerçekleştirildi. Bölgede üretimi yapılan ve ihracatımız bakımından değerli olan eserler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Bilhassa üreticilerimiz hem teknik olarak hem de kesimimiz bakımından merak ettikleri tüm soruları sordular. Şu ana kadar İzmir Kemalpaşa, Selçuk, Seferihisar, Afyonkarahisar Sultandağı ve Manisa Alaşehir’de toplantılarımızı gerçekleştirdik.” dedi.

“Hasat ve ötesi” ile dünyanın her yerinden potansiyel alıcılara ulaşmasını sağlıyoruz

Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği İdare Heyeti Üyesi Emin Demirci, Birlikten ve üyelerden gelen haberleri duyurmak, üyelerden de haberlere yer vermek ismine Birlik tarihinde birinci kere sektörel bir mecmua yayımlandığını açıkladı.

“İlk olarak 2019’da yayına başladığımız ve 4 ayda bir çıkardığımız mecmuamız “Hasat ve Ötesi”ni ilgili tüm kurumlardan üyelerimize Türkiye’nin her köşesine ulaştırıyoruz. Yakın vakitte 5’inci sayısını çıkaracağımız dergimizi, hem Türkçe hem İngilizce yayınlıyoruz. Böylelikle yalnızca Türkiye içinde değil, katıldığımız milletlerarası fuar ve heyetler vasıtasıyla da dünyanın her yerinden potansiyel alıcılara ulaşmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar 60’ın üzerinde üye firmamız ile röportaj gerçekleştirdik ve onların onaylarını alarak dergimizde yayınladık. Böylelikle üyelerimizin ve eserlerimizin bilinirliğini arttırmaya çalıştık. Ayrıyeten her sayımızda daldan haberleri ele aldığımız köşemizle sektörel şuuru geliştirmeyi amaçladık. Alanında uzman öğretim üyelerimizin ziraî üretime dair görüşlerine yer verdiğimiz tarım haberlerine de büyük değer verdik.”

Yeni UR-GE Ticaret heyetleri gündemde

Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği İdare Konseyi Üyesi Martin Sanford, “Birliğimiz bünyesinde 2 adet UR-GE Projemiz mevcut. Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği olarak Taze Üzüm, Kiraz, Nar ve İşlenmiş Besin olmak üzere iki yeni projeye başladık. Seyahat kısıtlaması her ne kadar bu projelerimizi etkilemiş olsa da, iştirakçilerimize proje kapsamında birçok faydalı eğitim imkanı sağlıyoruz. 2021 kalan yarısında umarım virüsün tesirinin azalması ve ülke sonlarının açılmasıyla, bu süreçte çok âlâ hazırlandığımız UR-GE Ticaret heyetlerini de gerçekleştirebileceğiz.” diye konuştu.

Rusya, Hong Kong, Almanya, Ortadoğu, Çin

Pandemi öncesinde kesimleri ve üyeleri dünyanın en kıymetli fuarlarından, Rusya Moskova’da World Food Moscow, Hong Kong’da Asia Fruit Logistica, Almanya’da Berlin Fruit Logistica, Japonya’da Foodex ve daha birçok fuarda temsil ettiklerini söyleyen Sanford kelamlarını şöyle tamamladı:

“Bununla birlikte, pandeminin bitmesiyle birlikte milletlerarası fuarlara iştirakimiz ve üyelerimizi, bölümlerimizi memleketler arası arenada temsilimiz devam edecek. Rusya, Hong Kong, Almanya, Ortadoğu, Çin başta olmak üzere birçok memleketler arası fuarda stant açmaya, Türk taze meyve sebzelerini ve mamullerini en âlâ biçimde tanıtmaya devam edeceğiz. Kuşkusuz bu tanıtımlarla birlikte üzerinde değerle durduğumuz bir bahis da katma bedelli eser ihracatı. Malumunuz ihraç ünite fiyatlarını artırabildiğimiz ölçüde ihracat gelirimizle buna bağlı ülkemize kazandırdığımız döviz ölçüsü artmaktadır. Katma pahalı üretim deyince akla yalnızca bir eserin işlenmesi ile elde edilen paha gelmemelidir. Bir eserin katma kıymet kazanmasındaki en değerli faktörlerin başında esere çağdaş teknolojik enstrümanların ve eser geliştirme çalışmalarının da yardımıyla yeni bir sıfat yüklemek, eserin vasfında değişiklik yapmak geliyor. Lakin, paketleme, lojistik, raf ömrünü uzatıcı yenilikler üzere gelişmelerle de esere değerli bir kıymet katılabilir. Katıldığımız fuarlarda yeni teknolojileri görerek katma bedelli ihracatı nasıl artırabileceğimize ait tecrübelerimizi de üyelerimizle her fırsatta paylaşıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı