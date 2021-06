Yaşam Alanlarını Özgürleştiren Nef Gayrimenkul Sektörüne Yeni Anlayışıyla Yön Veriyor

Timur Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul markası Nef, pandemi sonrasında değişen konut talebine yeni projeleriyle bir sefer daha taraf veriyor. 2021 yılında 1 milyar 400 milyon ciro maksadında olan Nef, Bodrum’daki Reserve projeleriyle 4 mevsim yaşanabilen, bireye özel ayrıcalığı hissettiren özel projelerinin teslimatına devam ediyor

Tasarımı özgün ve özgür bir yapıya dönüştüren, 2010 yılından bu yana beşerler için ince düşünülmüş ömür alanları tasarlayan Nef’in yeni gayelerini ve Nef Reserve projelerini Nef İdare Şurası Lideri Erden Timur anlattı.

Gayrimenkul dalının konut geliştirici dal önderi Nef’in toplumun her kısmını kapsayan, sürdürülebilir projeleriyle yeni iş modelleri geliştirdiğinden bahseden Erden Timur, “Türkiye’nin en çok proje üreten gayrimenkul markası olarak; 5’i yurt dışında toplam 38 proje ve 4 arsa projemiz bulunuyor. 32 milyar 440 milyon TL yatırımla, 19 milyar 227 milyon TL satış sayısıyla kuruluşumuzun 11. yılında büyümeye devam ediyoruz” dedi. Bugüne kadar 11 bin 285, son 3 yılda ise 7.102 adet anahtar teslim ettiklerini söyleyen Nef İdare Şurası Lideri Erden Timur, “2020 yılında 1 Milyar 52 Milyon TL ciro elde ettik ve 2180 konut teslimi gerçekleştirdik. Böylelikle son 3 yılda toplamda 7102 konut teslimi gerçekleştirmiş olduk. 2021 yılına dair 1 milyon 400 bin ciro maksadımız bulunuyor. 2021 birinci çeyrekte geçen yılın birebir periyoduna oranla satışlarımızı yüzde 28 yükselttik. 2021 yılında konut teslimlerine devam ediyoruz. 8 milyar 813 milyon TL kıymetindeki stok satışları, 3 milyar 427 milyon 389 bin TL’lik yeni satışa çıkacak yatırımlarımızla konut teslimlerine devam ediyoruz. Yatırım meblağı 600 milyon TL’lik Sapanca’daki yeni projemize başlayacağız. İnşaatı devam eden projelerin neredeyse tamamı teslim kademesinde olduğu için yıl sonuna kadar 180 milyon TL’lik de ek yatırım yapacağız” diye konuştu.

“Pandemi konut tercihlerini Nef projeleriyle örtüştürdü”

Nef’in sürdürülebilir ve çevreyi koruyan ayrıcalıklı hayat anlayışı içerisinde lüks segmente hitap eden Reserve projeleri, kentin içinde hayatı yakalayan merkez projeleri, Türkiye gayrimenkul bölümünün gücünü dünyaya gösteren Nef Küresel ve yepisyeni bir iş modeli olan Nef Arsa projesi yer alıyor. 2,8 milyar TL büyüklüğündeki yatırım kıymetiyle Nef Reserve’ün Bodrum’daki 3 özel projesi Nef Reserve Gölköy, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Hebil toplam 1 milyar 222 milyon cirosu ve 2 milyar 500 milyon TL’lik kalan satış cirosuyla genel yatırımların içerisinde özel bir kıymete sahip. Nef keşfi olan Fold Home ve Fold City projelerinin yanı sıra Nef Reserve projelerinin pandemi sonrasında değişen konut talebiyle birebir örtüştüğünden bahseden Erden Timur şunları kaydetti: “Farklı gereksinimler doğuran pandemi ile gayrimenkul bölümünde Nef’in ürettiği tahliller, pandemi sonrasındaki talepleri teğe bir karşılıyor. Beşerler tercihlerini geniş açık alanları olan, kendine özel konfor alanları sunan, esneklik sağlayan, çalışma ortamı ve ayrıcalıklarıyla, antrenman ve sıhhat imkanları sunan meskenlerden yana kullanmaya başladı. Yazlık olarak konumlandırılan yerler artık insanların 4 mevsim yaşadığı, içinde çalıştığı bir yer haline geldi. Kendine özel dünyaları ile Nef Reserve projeleri ve Bir Nef keşfi olan ve dünyada birinci sefer Nef tarafından uygulanan Foldhome konsepti bireye özel ayrıcalıkları karşılıyor” dedi.

Yol haritasında 3 iş modeli yer alıyor

Erden Timur, Nef’in pandemi sonrasındaki iş modellerini üç başlıkta özetledi. Timur, “Bunlardan biri Endüstriyel üretim/Offsite üretim ve montaj konusu. Bu mevzuda eser ve üretim ARGE çalışmalarımız 4 yıldır devam ediyor. Endüstriyel üretim çok daha yararlı ve tabiata saygılı, her şey verimli kullanıldığı için atık oranını azaltıyor. Türkiye için kıymetli bir ihracat pahası olduğunu düşündüğümüz bu yatırımla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında faal rol oynamayı planlıyoruz” dedi. Timur, lansmanını önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği Nef Arsa projesinin bir başka iş modeli olduğunu vurgulayarak, “Herkesin kolay ulaşabileceği ve gayrimenkul sahibi olacağı, bir taraftan yatırım olarak kullanırken bir taraftan da tabiatla tanışma ya da ona geri dönme muhtaçlıklarının karşılanabileceği bir proje” diye konuştu. Erden Timur, konvansiyel üretimde de doğal ve kent için yararı olan yerler üreteceklerini, bu alandaki projelerin arsa yatırımıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Timur, “Yatırımlarımızın yüzde 90’ını arsa satın alması ile yapacağız. Birkaç arsa satın aldık. Sapanca’nın en hoş yerindeki 600 milyon TL’nin üzerindeki yatırım bedelindeki projemizde 100 villa tamamlanmak üzere. Proje içinde tıpkı vakitte 80 rezidans ve bir otel yer alacak. İzmir’de de bir arsa satın alarak birinci kez İstanbul dışında bir iş geliştirme ofisi kurduk. Gayemiz İzmir’de de düşük katlı, bahçeli konutların yer aldığı doğal köyler oluşturmak. Bundan sonraki işlerimizde kesinlikle kentin dokusuna bir artı kıymet katacak ögelerimiz olacak.” dedi.

Nef Reserve Bodrum’da gelişmeye devam ediyor

Demirbükü Koyu’nda tabiatın bir kesimi olarak konumlanan Nef Reserve Gölköy, kendi ömür alanlarıyla konforlu bir Ege kasabası tarzını yansıtan Nef Yalıkavak ve Hebil Koyu’nda kompakt ve bütünleyici bir tasarım sunan Nef Reserve Hebil de Bodrum’da hayata dokunan dizaynlar sunuyor.

Nef Reserve’ün en özel projelerinden birini oluşturan Nef Reserve Gölköy bir hayat alanının yanı sıra yalın, sofistike ve rafine bir hayat tarzına sahip. Denize sıfır ve her ayrıntısı incelikle düşünülerek Emre Arolat imzasıyla tasarlanan 50 seçkin villa, 46 dönüm üzere geniş bir alana konumlanıyor. 20 dönümlük Nef Reserve Gölköy yeşil alanı bir Bodrum sabahındaki yürüyüşe, yoga ve pilates çalışmalarına, kitap okuma alanlarına ve eş vakitli kuş seslerine de mesken sahipliği yapıyor. Bodrum’un en eşsiz denizinden birine sahip olan Nef Reserve Gölköy; özel tasarlanan plajı, açık havuzu, açık hava sineması ve kütüphanesi, lounge alanları üzere sayısız ayrıcalığa sahip. Gölköy içerisinde yalnızca Nef Reserve’e hizmet veren iki özel restoran da yer alıyor. Nef Reserve Gölköy mimarisinin en dikkat çeken özelliği tabiatın bir modülü olarak konumlanması. Her bir villanın tasarımı ve mimarisi proje içerisinde itinayla ele alındı. Çam ağaçlarının korunması ismine proje 14 defa değiştirildi. İtinayla taşınan zeytin ağaçları ise Kentsel Dizayncı Herman Salm tarafından taşındıkları yerlerde müşahede altına alındı. Erden Timur bu süreci, “Bölgenin tabiatını korumak için tüm çalışmalarımızı elimizden geldiğince titizlikle gerçekleştirdik. Taşınan zeytin ağaçlarımız, taşındıkları yerde bir bebek üzere serumlarla en düzgün biçimde yaşatılmak ismine denetim altında büyütülüyor” diyerek anlattı.

Nef Reserve’ün Bodrum’daki bir başka projesi olan Yalıkavak, tabiat ile bütünleşerek kendi içinde tahliller sunan bir Ege kasabası. Alanında uzman ve ödüllü mimarlık ofisi Toti Gallas and Partners imzasını taşıyan; Akdeniz ruhuna uygun bir dokuda tasarlandı. 460 metre kıyısı, projeye özel koyları, değişik lezzetler sunan restoranları ve çocuklar için Le Petit 100 atölyeleriyle Nef Reserve Yalıkavak’taki her anınızda memnunluk var. Nef Reserve Yalıkavak; iskeleye yanaşan balıkçısı, her sabah konutların kapısına gelen günlük yumurta ve sütüyle bir kasabaya has unutulmamış tatları, ihtimam ve konforla mesken sahipleriyle paylaşıyor. Her iki projede de bir Nef keşfi olan Foldhome sistemi konumlandırılıyor. Konutların içinde olmayan onlarca farklı alan, Foldhome ayrıcalığıyla onların bir modülü oluyor.

Nef Reserve Hebil ise 2 villa ve her katta birer dairenin bulunduğu 3 blokta 9 rezidanstan oluşuyor. Bodrum’un en hoş koylarından Türkbükü’ndeki Hebil Koyu’nda bölgenin denize sıfır son noktasında yer alıyor. Birkaç adımla denize ulaşmanın mümkün olduğu büsbütün butik Nef Reserve Hebil’e özel bir plaj ve iskele bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı