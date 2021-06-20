Yaşam hakkımıza sahip çıkacağız

ÂLÂ Parti Edirne Vilayet Lideri Ekrem Demir, artan taş ocaklarına reaksiyon göstererek, “ Lalapaşa İlçemizin Vaysal ve Hacıdanişment köy hudutları içinde Cantaş İnş. Ve Tic. Ltd.Ştd. tarafından işletilmekte olan kalker ocaklarının üretim kapasite artırımı için Etraf Bakanlığına müracaat yaptığını öğrenmiş bulunmaktayız. Şu anki kapasitesiyle bile köylünün suyunu, hayat alanını, sıhhatini tehdit ederek köylünün yaşantısını cehenneme çeviren taş ve kalker ocaklarının kapasite artırımı bitkisinden, hayvanına, insanına tüm canlılar için bir cinayettir” dedi.

VERİMLİ TOPRAKLAR TAŞ OCAKLARI TARAFINDAN DELİK DEŞİK EDİLİYOR

UYGUN Parti Edirne Vilayet Lideri Ekrem Demir, Edirne de sayıları gün geçtikçe artan taş ocaklarının insan hayatına olumsuz istikamette tesirlerinin de arttığına dikkat çekti. Lider Demir, “ Tarım toprakları kullanım kabiliyetlerine nazaran sınıflara ayrılmış olup bu yetenek sınıflarına uygun halde kullanılmaları tarımın sürdürülebilirliği açısından son derece ehemmiyet arz etmektedir. Aksi takdirde toprak, hem ziraî üretim açısından hem de öteki kullanım alanları açısından tükenme etabına gelecektir. Trakya bölgesinin toprağı 1. Sınıf tarım yeri olarak tanımlanmıştır. Bu topraklar özel olarak korunmak zorundadır. Anayasanın 45. Unsuru tarım toprakları ile çayır ve meraların gaye dışı kullanılamayacağını düzenler.

Son yıllarda verimli tarım topraklarımız taş ocakları tarafından delik deşik edilmektedir. Yüzey madenciliği olarak da isimlendirilen açık taş ocaklarının etrafa tesiri öbür madencilik metotlarına nazaran çok daha büyük ve çok daha tahrip edici olarak tanımlanmaktadır. Açık taş ocağı işletmeleri direkt arazi varlığını amaç almakta ve büyük toprak kayıplarına neden olmaktadır. Bu toprak kayıplarıyla birlikte direkt ya da dolaylı olarak ömür alanımıza saldırmaktadır” dedi.

BU İŞLETMELERLE EKOLOJİK İSTİKRAR BOZULUYOR

Demir, Cantaş İnş. Ve Tic. Ltd.Ştd. tarafından işletilmekte olan kalker ocaklarının üretim kapasitesini artırmak için müracaatta bulunduğunu söyleyerek, “ Ülkemizin en büyük sorunu olan tabiat tahribatı ne yazık ki son yıllarda kentimiz Edirne’de de son süratle devam etmektedir. Her yerde mantar üzere taş ocakları bitmektedir. Lalapaşa İlçemizin Vaysal ve Hacıdanişment köy hudutları içinde 200701800 Ruhsat numaralı II- A maden alanında Cantaş İnş. Ve Tic. Ltd.Ştd. tarafından işletilmekte olan kalker ocaklarının üretim kapasite artırımı için Etraf Bakanlığına müracaat yaptığını öğrenmiş bulunmaktayız. Üretim kapasitesinin 630 bin ton /yıldan 2 milyon ton/ yıl ve proje alanının 31.41 ha dan 72.18 ton yıla çıkarılması planlanmaktadır. Şu anki kapasitesiyle bile köylünün suyunu, hayat alanını, sıhhatini tehdit ederek köylünün yaşantısını cehenneme çeviren taş ve kalker ocaklarının kapasite artırımı bitkisinden, hayvanına, insanına tüm canlılar için bir cinayettir. Yeniden bu bölgenin biyolojik zenginliği yalnızca bu yore için değil ülkemiz hatta dünya için de çok kıymetlidir. Bu işletmelerle ekolojik istikrar bozulmakta. Son derece güçlü biyolojik zenginlik yok edilmektedir.

Proje alanı kuşların ana göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Bu bölgede 101 kuş tipi bulunmaktadır. Bunların 32 si bu bölgede üremiştir. Bu bölgede üremiş kuşlardan biri olan Şah Kartal ın jenerasyonu tükenmek üzeredir.

Taş ocaklarında birinci adım patlatmadır ve bu patlatma sarsıntı tesiri yaratır” formunda konuştu.

Yüzey madenciliğinin etrafa tesirini sıralayan lider Demir şunları söyledi:

1- Toprağı hami işlevi olan bitki örtüsünün tahrip olması böylelikle doğal unsur çevrimi ve besin zincirinin bozulması,

2- Topraktaki mevcut yüzey ve yeraltı sularının fizikî, kimyasal yapısında ya da ısısında değişikliklerin meydana gelmesi (Yer üstü suları, maden yatağının işletilmesi sırasında sorun yaratmaması açısından drene edilir. Bu nedenle yöredeki göl ve göletlerin kuruması ve su düzeylerinin düşmesine yol açabilir, terkedilmiş hafriyat alanlarında yeni su kitleleri oluşur. Yeraltı suyu katmanları ortasındaki su alışverişinin kesilmesi nedeniyle su akımlarının istikamet ve suratlarının değişmesi ve eski durumuna dönememesine yol açabilir.) Dağlık ve zirvelik yerdeki ormanlar odun ham hususunun üretimi yanında su da üretirler. Ormana düşen yağış gözenekli orman toprağından sızarak anakaya çatlak sitemine oradan da kaynaklara, derelere ve yeraltı suyuna ulaşır. Yer altı suyu içme suyu, kullanma suyu, ovadaki tarım alanlarının sulanması için kullanılır. Taş ocakları hem suyun üretimini hem de doğal sızma akma yollarını bozar.

3- Faaliyet sırasında toz ve gürültünün oluşması, . Etraftaki ekili alanların tozla kaplanması. Tozlaşma engellendiği için meyve sebzelerin döllenememesi. Bitkilerde fotosentezin engellenmesi

4- Zehirli, ziyanlı hususlar içeren dekapaj ve örtü katmanları için yanlış seçilen döküm alanlarının yeraltı sularını kirletmesi, asidite ve sertliklerinin değişmesine neden olabilmesi,

5- Çok uzun müddette oluşmuş yüzey formlarının (jeomorfolojik yapının) bozulması,

6- Alan ve yakın etraf mahallî iklim ve mikro klimasında değişimlerin meydana gelebilmesi,

7- Topraktaki canlıların yok olması,

8- Flora ve faunanın bozulması

9- Korunması gereken tarihi yapıların tahribatı

Taş ocakları etrafa bu türlü büyük bir yıkım yapıyor.

2500 yıl öncesi Trak köyünün eteğine tahminen de üstüne kurulmuş bir çimento fabrikası. Bunun etrafına mantar üzere açılmış taş ocakları…Doymak bilmeyen bir açlıkla önüne gelen herşeyi yok ediyor. Sularımız tükeniyor, hayat alanımız daralıyor, ekolojik istikrar bozuluyor. 4-5 bin yıl öncesinden günümüze gelen en büyük menhirler( anıt mezarlar ) Hacıdanişment Köyünde bulunmakta, bu zenginlikler de tehdit altında.

Sıhhat açısından bakacak olursak, birinci adımda patlatma sırasındaki gürültü sağırlığa neden olabilir. Allerjik hastalıklar, göğüs hastalıkları ve beyin tümörleri görülebilir..

UNUTULMAMASI GEREKEN BİR NOKTA TAŞ OCAĞI AÇILAN BİR ARAZİ BİR DAHA ASLA ESKİ HALİNE GETİRİLEMEZ

Köylümüzün her vakit yanında olacağız. Perşembe günü itiraz dilekçelerimizi Etraf Bakanlığı’na ulaştıracağız. ‘’ Herkes sağlıklı bir etrafta yaşama hakkına sahiptir ve bu ödev de devletin sorumluluğu altındadır’’. ( Anayasamızın 56. Maddesi)”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı