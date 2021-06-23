Yaşamın renkleri bilkent center’da

Bilkent Center, Bilkent Sanat Sokağı RC Arka Galeri işbirliği ile ünlü ressam Efgan Beyaz’ı ağırlayacak. 16-19 Haziran tarihleri ortasında gerçekleşecek atölyede ziyaretçilere etkileyici bir fotoğraf şöleni yaşatılacak.

Sanatın her alanından sanatçıyı destekleyen Bilkent Center, Efgan Beyaz ile renkli bir aktifliğe imza atacak ve sanat tutkunlarını ağırlayacak. İsteyen herkesin izleyebileceği ve canlı fotoğraf performansının sergileneceği aktiflikte ünlü fotoğraf sanatkarı yeteneklerini ziyaretçiler ile paylaşacak. Bisiklet, müzisyen yahut kent temalı bir çalışmayı en naif hali ile sanatseverlerle buluşturacağını ve bütün fotoğraf meraklılarını bu canlı performansa beklediğini söyleyen Efgan Beyaz “Gerçekleşecek olan canlı performansta akrilik çalışma ile 2 tablo yapacağız. Boyama tekniklerine de değineceğimiz atölyemizde; siz pahalı ziyaretçilerimizi fırça darbeleri ile farklı dünyalara seyahat ettireceğiz” dedi.

Efgan Beyaz, gerçekleştireceği fotoğraf atölyesinde sanatın tüm inceliklerini ve tualin büyülü dünyasını da ziyaretçiler ile buluşturacak.

Tarih: 16-19 Haziran

Saat: 12.00 – 18.00

Yer: Migros Önü

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı