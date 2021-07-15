YASED Küresel Yatırım Günleri’nde dünyada ve Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırımlardaki gelişmeler değerlendirildi

Milletlerarası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) konut sahipliğinde düzenlenen ve birinci gününde Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu Türkiye lansmanının gerçekleştirildiği Global Yatırım Günleri sona erdi.

YASED Lideri Ayşem Sargın, memleketler arası direkt yatırımların seyri ve Türkiye’nin bu alandaki stratejileri ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “2020 yılı global iktisat, ticaret ve yatırımlar için güç bir yıl oldu. Bunun yansımalarını, Dünya Yatırım Raporu’nda söz edilen global memleketler arası direkt yatırımlardaki 35’lik rekor daralmada da görüyoruz. 2021 yılından itibaren salgının seyrinde öngörülebilirliğin artması ile temkinli bir düzgünleşme beklentisi içindeyiz. Ekonomik açıdan yatırımların gündemini, tedarik zincirleri, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma üzere mevzular belirleyecek. 2021 yılında bu değişkenleri dikkate alan bir strateji çerçevesinde atılacak yanlışsız adımlar ile Türkiye’de de, sıfırdan yatırımlar, birleşme ve satın almalar ve proje finansmanında olumlu gelişmeler görebiliriz. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta yayınlanan Milletlerarası Direkt Yatırım Stratejisini hakikat vakitte atılan isabetli bir adım olarak kıymetlendiriyoruz. YASED olarak kıymetli katkılarda bulunduğumuz bu çalışma için emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz.”

Milletlerarası Yatırımcılar Derneği (YASED), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) bu yıl “Sürdürülebilir Toparlanmaya Yatırım” temasıyla hazırladığı Dünya Yatırım Raporu’nun Türkiye lansmanını, dünya ile eş vakitli olarak düzenlediği Global Yatırım Günleri’nin birinci gününde gerçekleştirdi. Global Yatırım Günleri’nin ikinci gününde, İstanbul İktisat Danışmanlık Yönetici Ortağı ve İktisat ve Dış Siyaset Araştırmalar Merkezi (EDAM) İdare Heyeti Lideri Sinan Ülgen’in iştirakiyle, Rapor’un bulguları çerçevesinde global makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler değerlendirildi. Global Yatırım Günleri’nin üçüncü ve son gün konuğu ise T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Lideri A. Burak Dağlıoğlu oldu. Dağlıoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi uyumunda hazırlanan ve bir gün evvel yürürlüğe giren Türkiye Milletlerarası Direkt Yatırım Stratejisi bahisli bir söyleşi gerçekleştirildi.

“Doğru yaklaşımların; ihracata, yatırımlara ve GSYH’ya olumlu katkı sağlama potansiyeli yüksek”

Global Yatırım Günleri’nin ikinci gününde “Dünya Yatırım Raporu Çerçevesinde Global Makroekonomik ve Jeopolitik Gelişmelerin Değerlendirilmesi” gündemiyle düzenlenen söyleşide konuşan YASED Lideri Ayşem Sargın, “2020 yılı global iktisat, ticaret ve yatırımlar için güç bir yıl oldu. UNCTAD’ın raporu, 2021 yılında global memleketler arası direkt yatırımlarda 10-15 bandında bir düzgünleşme öngörüyor. Bu mütevazı düzgünleşme, makroekonomik gelişmeler ile jeopolitik gelişmelerin tarihte hiç olmadığı kadar el ele yürüdüğü bir devirde gerçekleşecek. Bu görece yavaş toparlanma, ülkemizin yatırım ortamının rekabetçiliğini geliştirmek için bize bir fırsat sunuyor. 2021 yılı, yanlışsız adımların atılması halinde Türkiye için sıfırdan yatırımlar, birleşme ve satın almalar konusunda olumlu gelişmelere sahne olabilir.” dedi.

Türkiye’nin ticaret ve yatırım manasında bölgede avantajlı bir formda konumlandığını belirten Sargın, “Türkiye, Avrupa ile çok sağlam bağlara sahip. AB ile ticaret ve yatırım alanında entegrasyonu artıracak gelişmelerin ekonomimize direkt yansımaları oluyor. Dijital dönüşüm gündemi kapsamında değerlendirdiğimiz şahsî verilen aktarılmasına ait mevzuatta gerçekleştirilecek ahenk çalışmalarının, yatırımlarda 5.8 milyar dolar düzeyinde artış sağlama ve GSYH’ya yıllık 2,7 milyar dolar katkı yapma potansiyeli var. Bir öbür değerli husus ise global tedarik zincirleri. Yaptığımız çalışmalar, amaç ülke ve eser kümelerine yönelik yüzde 5’lik bir ihracat artışının toplam ihracatımıza 12 milyar dolar ek katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Tüm bu fırsatları yakalamak için süratle maksat belirleyerek harekete geçmeliyiz. Bugün yayımlanan Türkiye Memleketler arası Direkt Yatırım Stratejisi, uzun vakittir beklediğimiz, bu alandaki çalışmalara yeni bir ivme kazandıracak bir evrak. Dünyanın toparlandığı, ve yatırımda rekabetin çok güçlü hale geldiği bu devirde gerekli adımları süratle atmamız önemli” halinde konuştu.

“Bölgesel ittifaklar ve dış siyaset, yatırım ve ticarette belirleyici”

Global Yatırım Günleri’nin ikinci günü gerçekleştirilen söyleşide YASED’in konuğu olan İstanbul İktisat Danışmanlık Yönetici Ortağı ve İktisat ve Dış Siyaset Araştırmalar Merkezi (EDAM) İdare Konseyi Lideri Sinan Ülgen ise, “UNCTAD, pandemi devrinde 35 oranında azalan global yabancı yatırımların 2021 yılında artışa geçeceğine dair bir beklentiyi lisana getiriyor. Fakat bu artışın her bölgede birebir düzeyde olmayacağına da işaret ediyor. Bu noktada, Türkiye’nin bu beklenen yatırım artışından daha fazla hisse alan bir ülke olması için yapması gerekenlere odaklanılması lazım. Bunların başında iktisada dair itimadın arttırılması geliyor. Genel önlemlerin yanı sıra, bu raporun bulguları da göz önüne alınarak, ülkemizin daha etkin yabancı sermaye çekme siyasetlerine yönelmesinde fayda olacaktır. Bilhassa pandemi ile birlikte gündeme giren kıymet ve tedarik zincirlerindeki muhtemel gelişmeler ve Çin’den delokalizasyon eğilimleri ışığında, ülkemizin rekabetçi olduğu dallarda faaliyet gösteren çok uluslu firmalara direkt ulaşacak bir usulün hayata geçirilmesi isabetli olacaktır. Yatırım akışlarının yarısının ekonomik blokların kendi içinde olduğu hatırda tutulduğunda, Türkiye’nin asıl yatırım çektiği blok olan AB ile düzenleyici çerçevesinin ahenkleştirilmesinin değeri de ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan Gümrük Birliği’nin modernizasyonu da ülkemizin bu alandaki başarısına kıymetli katkı sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye Milletlerarası Direkt Yatırım Stratejisine tam dayanak veriyoruz”

YASED Lideri Ayşem Sargın Global Yatırım Günleri’nin üçüncü gününde ise “Pandeminin yatırımlar üzerindeki tesiri beklediğimiz üzere büyük oldu. İçinden geçtiğimiz bu periyodu uygun okuyarak yanlışsız adımlar atmalıyız. Türkiye’nin milletlerarası direkt yatırım stratejisi olmasını daima önemsedik. Bu hafta açıklanan stratejiye YASED olarak değerli katkılarda bulunduk. YASED ismine, emeği geçen tüm yetkililerimize hakikat vakitli ve isabetli bu çalışma için teşekkür ediyorum.” formunda konuştu.

Bu hafta açıklanan Türkiye Memleketler arası Direkt Yatırım Stratejisi ve Dünya Yatırım Raporu ortasındaki paralelliklere dikkat çeken Sargın, raporda yer alan sürdürülebilirlik, AB Yeşil Mutabakatı’na ahenk, global tedarik zincirleri ve verimlilik odaklı yatırımlar, dijital dönüşüm üzere hususlardaki tekliflere stratejide de yer verildiğini görmekten memnunluk duyduklarını belirtti. Sargın “Stratejide belirlenen amaç, 2023 yılı itibariyle Türkiye’nin global milletlerarası direkt yatırım pazarından aldığı hissenin 1,5’e yükselmesi. Ancak temel amacımız bu oranın daha da büyük olması. Daima birlikte bu gayeye yönelik çalışıyor olacağız. Kıtaların ticari ittifaklarla tekrar formlandığı bu periyotta biz de yerimizi almak için çok çalışmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

‘Nihai maksadımız global pastadan 1,5 hisse almak”

Global Yatırım Günleri’nin üçüncü gün konuğu olan T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Lideri A. Burak Dağlıoğlu, hafta başında açıklanan Türkiye Memleketler arası Direkt Yatırım Stratejisi ve UNCTAD Dünya Yatırım Raporu çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu. Dağlıoğlu “Hazırlamış olduğumuz Türkiye Milletlerarası Direkt Yatırım Stratejisi ile en son maksadımız global pastadan 1,5 oranında hisse almak. Türkiye’nin 2003’ten bu yana çektiği 225 milyar doların üzerindeki yatırımda kaynak olarak Avrupa ülkeleri ve ABD öne çıkıyor. Coğrafik pozisyon, mevcut yatırımcı kimi ve ticari münasebetlerimizi göz önüne aldığımızda Avrupa merkezli yatırımcılarla bağımızı sürdürmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2010 yılından bu yana ülkemize yapılan yatırımlarda Asya ülkelerinin de değerli bir kaynak olarak öne çıktığını görüyoruz. 1,5 maksadımıza ulaşmak için mevcut yatırımcıların yatırımlarını koruyarak büyütmemiz, coğrafik çeşitlendirme yapmamız, daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmamız gerekmekte. Bu strateji kapsamında Japonya, Çin, Kore, Singapur, Malezya, Azerbaycan ve Körfez ülkeleri üzere ülkelerdeki varlığımızı daha da güçlendireceğiz.” dedi.

Dağlıoğlu kelamlarına şöyle devam etti: “Uluslararası direkt yatırımları etkileyen global trendleri tahlil ettik. Dijitalleşmenin, teknolojik dönüşümün tesiri ile yatırım varlıklarında hafifleme kelam konusu. Gelişmekte olan ülkelerde geçmişte daha yüksek yatırım geri dönüşü oranları sağlanmaktaydı. Gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan ekonomiler ortasındaki getiri oranları farkının azalması bir öteki kıymetli trend. Buna emsal gelişmeler de bizim üzere ülkeleri baskı altında bırakıyor ama tüm gücümüzle yatırımları kazanmak için çalışacağız.”

Türkiye Memleketler arası Direkt Yatırım Stratejisi hakkında da bilgi veren Dağlıoğlu, gayelerinde teknolojik dönüşümü destekleyen, istihdam oluşturan ve cari istikrara olumlu katkı sağlayan yatırımların olduğunu söyledi. Bu strateji kapsamında 7 nitelikli memleketler arası direkt yatırım profili belirlendiğini, bu profillerin hepsini destekleyen altyapı yatırımlarının, sürdürülebilir kalkınma emelleri doğrultusundaki yatırımların ve finansal yatırımların hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı