Yaşından büyük gibi davranmak çocukta ters kimlik etkisi yaratıyor

Erken ergenlik devri ile ilgili birçok ebeveyn çocuğu için çeşitli telaşlar taşıyor. Ebeveynlerin bilhassa çocuklarının cinsel olarak daha erken bir devirde uyaranlara maruz kalacakları ya da cinsel olarak zorlanabilecekleri ile ilgili tasalar taşıdıklarını belirten uzmanlar, mümkün istismar risklerine karşı çocukların bilgilendirilmesi ve kendilerini nasıl söz edebileceklerinin öğretilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Uzmanlar, yaşından büyük davranmanın çocukta aykırı kimlik tesiri oluşturabildiği için ebeveynlerle öğretmenler ortasındaki iş birliğinin değerine dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, erken ergenlik periyodunda görülen problemlerden bahsetti ve ebeveynlere kıymetli tavsiyelerde bulundu.

Ergenlik periyodundaki ruhsal meselelere müdahalelerin hayli kıymet taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, erken devirde başlayan fizikî değişiklikler ebeveynler ya da etraf tarafından fark edildiği anda çocuğun bu hususla ilgili endokrinoloji uzmanına ya da bu mevzuda çalışan bir kliniğe yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Süreç içerisinde çocukla ilgili yapılacak detaylı değerlendirmelerin, multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini belirten Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, “Çocuğun yalnızca hormon profilinin çıkarılması ya da bedensel değişimlerinin takibi değil buna eşlik eden zahmetler ya da zorlukların da kıymetlendirilmesi, çocuğun bu değişimleri nasıl kavramsallaştırdığı, nasıl anlamlandırdığının da kesinlikle gözden geçirilmesi çok kıymetli. Ayrıyeten ebeveynin de hususla ilgili açık bir formda bilgilendirilmesi ve dertlerinin giderilmesi tıpkı halde büyük kıymet taşıyor” dedi.

Ebeveynlerin telaşları var

Ebeveynlerin bilhassa çocuklarının cinsel olarak daha erken bir periyotta uyaranlara maruz kalacakları ya da cinsel olarak zorlanabilecekleri ile ilgili kimi tasalar taşıdıklarını vurgulayan Yektaş, “Bu tasaları taşımakta da epeyce haklılar. Münasebetiyle mümkün istismar riskinin hem ebeveyn hem de çocukla paylaşılması, vücudun korunması, kendini nasıl tabir edebileceğini çocuğa öğretilmesi, tıpkı vakitte ailenin de bu hususta bilgilendirilmesi ve gerekli görülüyorsa kesinlikle ruhsal takviye alınması çok değerli. Ebeveynin dertlerinin dinlenmesi ve sağlıklı bilgilendirme yapılmasının kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bu davranış zıt kimlik tesirini pekiştiriyor

Toplumda çok yapıldığı için bu durumun zıt kimlik tesirini pekiştirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, “Bu husus çok kıymetli zira fizikî değişimin çok erken başlaması ile birlikte etraf tarafından da çocuğun güya daha büyük yaşta bir çocukmuş üzere davranmasına zorlanması kelam konusu olabiliyor. Bunu fark etmeden hem ebeveynlerin yaptığını hem de okul ortamında yapılabildiğini görüyoruz. Münasebetiyle ebeveynler ve okul ortamı ile iş birliğinin bu noktada çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” sözlerini kullandı.

Çocuğa şeffaf ve anlışılır lisanla anlatılmalı

Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, çocuk ile şeffaf ve anlaşılır bir lisanla konuşulması gerektiğini vurguladı ve kelamlarını şöyle tamamladı:

“Çocuğa var olduğu kronolojik yaşıyla uygun davranışların sergilenmesi, yaşına uygun kurallar ve sonların konulması, şayet toplumsal medya kullanıyorsa toplumsal medya hesaplarının bu noktada yeniden yaş devri ile uygun olarak kullanılmasının sağlanması ya da takibinin uygun formda yapılması gerekir. Hangi arkadaş ortamlarına katıldığı, kimlerle görüştüğü, yapmak istediği denemeler noktasında şayet risk görülüyorsa bu bahiste çocukla bilgi paylaşımı, çocuk açısından mümkün riskleri ve bunların sonucunda ruhsal sorunları tedbire noktasında büyük ehemmiyet taşıyor. Şayet riskli davranışlar varsa, uygunsuz denemeler kelam hususuysa, cinsel gelişimi ile ilgili problemler yoğunlukla baş etme zahmetlerine sebep oluyorsa bu noktada yalnızca bir endokrinoloji uzmanı ya da bir çocuk doktoru takibi yetersiz kalabilir. Kesinlikle ebeveynin çocukla birlikte bir çocuk – ergen ruh sıhhati ünitesinde takip edilmesini ve gerekli müdahalelerin yapılmasının uygun olacağını söyleyebiliriz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı