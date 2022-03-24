Malkara Belediyesi’nden Belediye Akademisi Öğrencilere Ankara Gezisi

Malkara Belediyesi’nden Belediye Akademisi Öğrencilere Ankara Gezisi

 Malkara Belediyesi tarafından 23 Mart 2022 Çarşamba günü Belediye Akademisi öğrencilerine yönelik Ankara'
Ana Sayfa Kültür & Sanat 24 Mart 2022 19 Görüntüleme

Yaşlılar Haftası Kapsamında Huzurevi Sakinlerine Moral Gecesi Düzenlendi

Yaşlılar Haftası Kapsamında Huzurevi Sakinlerine Moral Gecesi Düzenlendi

18 – 24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle Malkara Kent Konseyi tarafından 23 Mart 2022 Çarşamba akşamı Malkara Huzurevinde Moral Gecesi düzenlendi.

Moral Gecesinde; Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve eşi Seda Yurdakul, Belediye Meclis Üyesi Nuran Başkütük, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay ve Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Öznur Akyol yer aldı.

Moral Gecesinde Huzurevi sakinleriyle bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul; “Yaşlılar Haftası kapsamında Malkara Kent Konseyimiz tarafından düzenlenen moral Gecesinde hep beraber bir araya geldik.

Kıymetli büyüklerimize yalnız olmadıklarını bilmelerini ve kendilerinin her zaman değerli olduğunu hissetmeleri için düzenlenen moral gecesinden dolayı Malkara Kent Konseyi Başkanımız Hasan Akçay’a ve birbirinden değerli türküleri seslendiren sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.

Bu gece bizleri bu yaşımıza kadar getiren değerli büyüklerimizin gözlerindeki mutluluğu görmek bizlere tarifi mümkün olmayan duygular yaşattı. Saygımızı hak eden büyüklerimizin ellerinden öpüyor, sağlıkla dolu uzun ömürler diliyorum.” dedi.

Söylenen türkülere eşlik ederek moral bulan Huzurevi sakinleri gecenin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Keyifli dakikaların ardından Moral Gecesi programı son buldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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