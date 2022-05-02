Yatak Sektörü Pandeminin İzlerini 2022 Yılında Silecek

Pandemi koşullarından en çok etkilenen sektörlerden biri olan yatak pazarı, 2022 yılının yaz sezonunda beklediği ivmeyi yakalamayı hedefliyor. Düğün sezonunun ve mobilya değişimlerinin başlamasıyla yatak sektörünün hareketlenmeye başladığının altını çizen Armis Yatak, Artemis Halı ve Etrofil İplik’i bünyesinde bulunduran Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, yaz sezonunda satış oranlarının artmasını bekliyor. Artan hammadde fiyatları nedeniyle sektördeki fiyatların sürekli değişkenlik gösterdiğini belirten Batallı, 2022 yaz sezonunda iç piyasanın hareketleneceği görüşünde.

Pandemi süreci nedeniyle uzun süre durgun bir sezon geçiren yatak sektörü, mobilyaların değiştiği ve evlilik sezonun başladığı yaz sezonuna büyük beklentilerle giriyor.

Mayıs ayından Ekim’e kadar uzayan yaz sezonunda sektörde yüksek cirolar elde edildiğinin altını çizen Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “Bu yıl 1 ile 1.2 milyon kişinin evlilik hazırlığı içinde olduğu düşünülüyor. Biz de Armis Yatak olarak bu sezon için hazırlık yaptık ve 2022 yılına büyük bir reklam kampanyası ile girdik. 2022 yılı için ay bazında yaptığımız tüm hedeflerimize ulaşıyoruz. Bu yıl Nisan ayı itibariyle 120 civarında büyüme kaydettik. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğini kapsayan yaz döneminde de belirlediğimiz satışlara ulaşmayı hedefliyoruz. Yaz sezonunda özellikle yazlık bölgelerde satışlarımızda belirgin bir artış bekliyoruz. Sürekli değişkenlik gösteren hammadde maliyetleri nedeniyle sektördeki fiyatlar da değişkenlik gösteriyor. Armis Yatak olarak yılda 4 defa kampanya yapıyor ve müşterilerimizin bütçesine uygun ürünler sunuyoruz. Eskiden yatak sadece evlilik alışverişi sırasında hediye olarak verilen bir üründü. Artık tüketiciler yatak seçerken daha da bilinçlenmeye, ihtiyacına ve vücuduna uygun yatak almaya başladı. Doğru yatak seçiminin, kesintisiz uyumak ve sağlıklı bir beden için öneminin daha çok farkına varmaya başladılar.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı