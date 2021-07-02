Yataş Grup’a İki Büyük Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü

Müşterilerine yaşattığı kusursuz tecrübe Yataş Grup’a iki büyük ödül getirdi. Yataş Küme, Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E. Awards’te Enza Home markasıyla Diamond, Yataş Bedding ile Gold mükafata layık görüldü.

Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards’ün (Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Muvaffakiyet Ödülleri) kazananları açıklandı. Müşterilerine her vakit en düzgün tecrübesi yaşatmak için çalışan Yataş Küme, A.C.E Awards’te Enza Home markasıyla birinciliğe (Diamond) , Yataş Bedding ile ikincilik (Gold) mükafatına layık görüldü. 21 Haziran akşamı Çırağan Palaca Kempinski’de düzenlenen merasimde mükafatları Yataş Küme ismine Yataş Küme Genel Müdürü Nevzat Yıldız aldı.

Mevzuya ait bir değerlendirmede bulunan Yataş Küme Genel Müdürü Nevzat Yıldız, şunları söyledi: “Müşterilerimize mağazalarımızın kapısından girdikleri andan itibaren en eksiksiz tecrübesi yaşatmak için çalışıyor, satış sonrası hizmetlerimizle de her vakit onların yanında oluyoruz. Yaşanan sorunları en süratli biçimde çözmek için efor gösteriyor, müşterilerimizin bize duyduğu inancı boşa çıkarmıyoruz. Enza Home ve Yataş Bedding markalarımızla aldığımız iki büyük ödül de bunun göstergesi… Bizi bu mükafata layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı