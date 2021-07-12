İzdemir Enerji’nin halka arzından vazgeçildi

İzdemir Enerji’nin halka arzından vazgeçildi

 İzdemir Güç Elektrik Üretim A.Ş'nin halka arzından vazgeçildiği bildirildi.  İzmir Demir Çelik Sanayi A.
Ana Sayfa Ekonomi 12 Temmuz 2021 12 Görüntüleme

Yatırım aracı bazında tedbir kararı

Yatırım aracı bazında tedbir kararı

Yatırım aracı bazında önlem uygulaması kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Borsa İstanbul A.Ş Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5 ve 6. unsurlarındaki kararlar çerçevesinde önlem idare sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen süreçler nedeniyle Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş (OZBAL.E) hissesinde 28.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay mühletle mevcut açığa satış yasağına ek olarak ‘Kredili Süreç Yasağı’ önleyici önlemi uygulanacaktır. Önlemin uygulanacağı son tarih 27.07.2021’dir.”

Hibya Haber Ajansı

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