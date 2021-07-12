Yatırım aracı bazında tedbir kararı

Yatırım aracı bazında önlem uygulaması kararı alındı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
”Borsa İstanbul A.Ş Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5 ve 6. unsurlarındaki kararlar çerçevesinde önlem idare sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen süreçler nedeniyle Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş (OZBAL.E) hissesinde 28.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay mühletle mevcut açığa satış yasağına ek olarak ‘Kredili Süreç Yasağı’ önleyici önlemi uygulanacaktır. Önlemin uygulanacağı son tarih 27.07.2021’dir.”
Hibya Haber Ajansı