Yatırım Finansman ve Yukademy iş birliğiyle finansal okuryazarlık eğitimleri yeniden başlıyor

Yatırım Finansman, yatırımcıların finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak ve doğru yatırım kararları almalarını sağlayacak yeterli donanımı kazandırmak amacıyla Prof. Dr. Yusuf Kaderli’nin kurucusu olduğu Yukademy iş birliğiyle çevrimiçi eğitim programı başlatıyor.

Türkiye’nin ilk aracı kurumu olan Yatırım Finansman, sermaye piyasalarının gelişmesinde sağladığı katkının yanı sıra finansal okuryazarlığın geliştirilmesi konusunda ortaya koyduğu sorumluluk bilinciyle geçen yıl başlattığı eğitimlere bu yıl da devam ediyor. Prof. Dr. Yusuf Kaderli’nin kurucusu olduğu Yukademy tarafından düzenlenen program, bu yıl ilk etapta 4 farklı tarihte, 4 farklı konu başlığıyla ele alınacak. İlk olarak 26-27 Mart tarihlerindeki ‘İleri Teknik Analiz’ eğitimiyle başlayacak olan online finansal okuryazarlık eğitimleri, sırasıyla 23-24 Nisan’da‘Takas Analizi’, 4-5 Haziran‘da ‘İleri Temel Analiz’ 24-25 Eylül’de Vadeli İşlem Piyasaları ve İşleyişi eğitimleriyle devam edecek.

Her biri 8’er saat olarak tasarlanan eğitimler, online olarak canlı gerçekleşecek. Yatırım Finansman müşterisi olan veya hesap açarak yeni müşteri olan tüm yatırımcılar, yf adresinden başvurarak, istediği eğitime katılabilecek. Eğitimin ardından katılımcılara kişiye özel katılım sertifikaları, Yatırım Finansman tarafından e-postayla iletilecek.

Eryılmaz: “Yatırımcı sayısının artması için finansal okuryazarlığı yükseltmeliyiz.”

Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bireylerin finansal konularda doğru karar vermelerine yarayacak finansal bilgi, beceri ve farkındalığa sahip olmalarını ifade eden finansal okuryazarlık, pek çok gelişmiş ülkede oldukça önemsenen bir konu ve bu alanda gelişim için eğitimler veriliyor. Türkiye’de, son yıllarda finansal okuryazarlık konusunda çeşitli çalışmalar yapılmasına karşın hala istenen düzeyde değiliz. Oysa yatırımcı sayısının artması ve sistemde kalıcılığın sağlanması, finansal okuryazarlık seviyesinin artmasına bağlı. Bunun için de bu alandaki eğitimlerin artması gerekiyor. Yatırım Finansman olarak, yatırımcıların bilinçlendirilmesi ve yatırım yapmak için ihtiyaç duydukları temel bilgiye kavuşması amacıyla geçen yıl başlattığımız eğitim programını, gördüğü yoğun ilgi üzerine bu yıl da devam ettiriyoruz. Finansal okuryazarlığı artırmak yoluyla mevcut ve potansiyel yatırımcıları doğru karar almak için yeterli donanıma sahip hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı