Yatırımcı bazında tedbir kararı

Yatırımcı bazında önlem uygulanması kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

”Borsa İstanbul A.Ş Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5. hususu çerçevesinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş (EKGYO.E) hissesinin piyasasında ve EKGYO.E hissesine dayalı haziran ayı vadeli süreç kontratında (F_EKGYO0621) yönergenin 6. hususunda belirtilen buyruk ve süreçleri nedeniyle Akdere İnşaat Turizm Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında borsamız hisse piyasasındaki buyruk ve süreçlerine yönelik olarak 21.06.2021 tarihinden itibaren 3 ay mühletle ‘Açığa Satış ve Kredili Süreç Yasağı’, ‘Brüt takas’ ve ‘İnternetten Buyruk İletilmesinin Kısıtlanması’ önleyici önlemleri uygulanacaktır. Önlemin uygulanacağı son tarih 20.09.2021’dir.”

Hibya Haber Ajansı