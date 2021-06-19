Yatırımcı bazında tedbir uygulanması kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Borsa İstanbul A.Ş Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5. unsuru çerçevesinde, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (GSDDE) hissesinin piyasasında yönergenin 6. unsurunda belirtilen buyruk ve süreçleri nedeniyle Sami Murat Dereli, Pınar Dereli hakkında borsamız hisse piyasasındaki buyruk ve süreçlerine yönelik olarak 17.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay mühletle ‘Açığa Satış ve Kredili Süreç Yasağı’, ‘Brüt Takas’ ve ‘İnternetten Buyruk İletilmesinin Kısıtlanması’ önleyici önlemleri uygulanacaktır.

Önlemin uygulanacağı son tarih 19.07.2021’dir.”

Hibya Haber Ajansı