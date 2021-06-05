Yatırımcı ve yatırım aracı bazında tedbir uygulanması

Borsa İstanbul A.Ş’de, yatırımcı ve yatırım aracı bazında önlem uygulanması kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

”Borsa İstanbul A.Ş Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5 ve 6. hususlarındaki kararlar çerçevesinde önlem idare sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen süreçler nedeniyle Çan2 Termik A.Ş (CANTE.E) hissesinde 02.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay mühletle mevcut açığa satış yasağına ek olarak kredili süreç yasağı önleyici önlemi uygulanacaktır. CANTE.E hissesinde önlemlerin uygulanacağı son tarih 01.07.2021’dir. Ayrıyeten yönergenin 5. unsuru çerçevesinde CANTE.E hissesinin piyasasında yönergenin 6. hususunda belirtilen buyruk ve süreçleri nedeniyle Ercan Hoş hakkında borsamız hisse piyasasındaki buyruk ve süreçlerine yönelik olarak 02.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay müddetle açığa satış ve kredili süreç yasağı, brüt takas ve internetten buyruk iletilmesinin kısıtlanması önleyici önlemleri uygulanacaktır. Önlemlerin uygulanacağı son tarih 01.07.2021’dir.”

Hibya Haber Ajansı