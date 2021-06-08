Yaz Aylarında Bu Enfeksiyonlara Dikkat!

Yaz sıcaklarının gelmesi ve olağanlaşma sürecinin başlamasıyla, tatil planları da yapılmaya başlandı. Koronavirüsün denizden yahut havuzlardan bulaşmayacağını uzmanlar açıkladı. Fakat havuzlardan kapabileceğimiz diğer enfeksiyonlar mevcut! İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, açıkladı.

Havuz ve denizler koronavirüs bakımından taşımıyor!

Denizden yararlanılacak bir tatil bölgesine gidiyorsak; bulunduğumuz ortam neresi olursa olsun, plajlar dahil insanlara muhakkak bir arada (bildiğimiz üzere bu iki metreye kadar olabilir) uzak durmak durumundayız. İnanılmaz büyük olan deniz suyu, virüsler için bir depo olamaz. Bu bakımdan deniz suyundan, hatta havuz sularından; koronavirüsün insanlara ulaşması mümkün değildir. Esasen bu üzere virüsler; çok nem ve ıslaklığa karşı hassastırlar ve onlar için bir avantaj değildir, bilakis bu bizim için avantajdır. Bu bakımdan denizlerden yararlanmanız için bir mani yoktur. Tatilimizi geçirdiğimiz müddette; sıhhatimizi bozacak davranışlardan kaçınır, toplumsal ara kuralına uyar, âlâ beslenir ve kendimize âlâ bakarsak bu kuvvetli virüse karşı her vakit, daha avantajlı durumda olacağımız bir gerçektir.

Yaz aylarında sık karşılaşılan bu enfeksiyonlara dikkat!

Göz enfeksiyonları

Yüzme havuzları, sıcak ve nemin tesiriyle kimi enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırır. Havuz suyunun dezenfeksiyonunda yararlanılan klor bazlı unsurların uygunsuz kullanımı tahrişlere, kornea yüzey bozukluklarına ve gözün bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Belirtileri çapaklanma, kızarıklık, bulanık görme, kaşıntı, yanma ve batmasıdır. Gözlerinde enfeksiyon olan şahıslar, öbür havuz kullananların sıhhatini düşünerek bulguları düzelinceye kadar havuz kullanmamalıdır. Lens kullananların ise havuza lensleriyle girmemeleri uygun olur. Havuza lensleriyle giren şahıslarda, şiddetli göz ağrılarının olması çeşitli enfeksiyonlardan ötürü olabilir. Bu nedenle havuza ya da denize girerken havuz gözlüğü kullanımı kıymetlidir.

Sindirim sistemi enfeksiyonları

Havuzlardan bulaşan enfeksiyonların en başında, sindirim sistemi enfeksiyonları gelmekte ve bu durum kendini bulantı ve/veya ishal ile kendini göstermektedir. Rotavirüs, Hepatit A, Salmonella, Shigella, E. Coli (Turist İshali) olmak üzere çok çeşitli virüs ve bakteriler su sirkülasyonu ve klorlamanın yetersiz olduğu havuzlarda uzun mühlet canlılığını koruyabildiği için bu mikropları içinde barındıran havuz suyunun yutulması ile ortaya çıkar.

Genital bölge ve idrar yolu enfeksiyonları

Daha çok uygunsuz şartlara sahip havuzlardan kaynaklanan, idrar yolu enfeksiyonları ve bayanlarda görülen vajinit de sık rastlanan ve rahatsız edici enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkar. Bu enfeksiyonlar idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, bel ve kasık ağrısı, genital bölgede ağrı, kaşıntı ve akıntı üzere belirtilerle kendini göstermektedir. Genital siğiller (HPV) de, havuzlardan bulaşabilmektedir.

Deri enfeksiyonları ve mantarlar

Birtakım deri enfeksiyonları ve mantarlar havuz yolu ile bulaşabiliyor. Bunların başında, genital siğiller ve ‘molluskum kontagiozum’ gelmektedir. Sıcak ile artan terlemenin, yaz aylarında mantar üremesini kolaylaştırdığı biliniyor. Çok ölçüde klor kullanılan havuz suları, hassas kimi bireylerde ciltte tahrişe neden olabiliyor. Hijyenik olmayan ortamlardan ya da pak olmayan havlulardan da uyuz, impetigo üzere deri hastalıkları bulaşabiliyor.

Dış kulak yolu enfeksiyonları ve sinüzit

Dış kulak yolu enfeksiyonu, sulu ortamı seven bakteriler ve bazen de mantarların sebep olduğu bir durumdur. Şiddetli kulak ağrısı, kulakta akıntı ve işitme azlığı, kaşıntı ve ileri durumlarda kulakta şişme ve kızarıklığa neden olur. Uzun müddet suda kalma ya da kulağa su kaçması sonucunda risk artar. Birebir vakitte suya dalma esnasında şayet varsa sudaki bakteriler burun yoluyla sinüslere kadar ulaşabilir ve sinüzite neden olabilir.

Pekala bu enfeksiyonlardan korunmak için neler yapmalıyız?

Klorlamanın ve su sirkülasyonunun kâfi olmadığını düşündüğünüz havuzlara girmeyin.

Havuzda katiyen su yutmamaya ihtimam gösterin. Bilhassa sakız çiğnerken, su yutulabileceği için yüzerken sakız çiğnemeyin.

Çocuk havuzu ve yetişkin havuzlarının farklı olduğu tesisleri tercih edin.

Islak mayo ile uzun müddet oturmayın, kesinlikle kurulanın.

Havuzun bulunduğu kısma girmeden ayakların antiseptik solüsyonlar ile yıkandığı, havuza girmeden duş almanın ve bone kullanımının zarurî olduğu tesisleri tercih edin.

Havuzdan çıktıktan sonra çabucak duş alarak üzerinizdeki mümkün mikrop ve fazla klordan temizlenin ve pak çamaşırlar giyin.

Havuzdan çıkar çıkmaz kurulanın. Zira kimi bakterilerin, uyuz ve mantar üzere enfeksiyonların gelişiminde nem, çok ehemmiyet taşıyor.

Havuza girerken kesinlikle kulak tıkacı kullanın.

Faal bir kulak enfeksiyonunuz varsa ya da kulağınıza tüp takıldı ise havuza girmekten kaçının.

Sinüzitten korunmak için havuza dalarken ya da suya atlarken burun tıkacı kullanın ya da burnunuzu elinizle kapatın.

Göz enfeksiyonları açısından, havuz suyuyla teması en aza indirmek ve bu gayeyle yüzücü gözlüğü kullanmak faydalı olur.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı