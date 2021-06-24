Yaz aylarında doğru egzersiz nasıl yapılır

Sıcak havaların gelişiylebirlikte açık havada idman cazip hale gelirken, sıcak ve nemli havada yapılan antrenmanlar beden ısısını daha da artırdığı için dikkatli olmak gerekiyor. Sabri Ülker Vakfı bilhassa kalp hastalığı ya da diyabet üzere kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin, sıcak havada idman yapmadan evvel kesinlikle doktora müracaatları gerektiğiyle ilgili kıymetli bilgiler paylaşıyor.

Pandemi sürecinde uzun mühlet konuta kapandığımız günlerin akabinde açık havada vakit geçirmek her zamankinden daha cazip hale geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte açık havada spor yapanların sayısı artmaya başlarken sıcak ve nemli havalarda idman yapmanın doğuracağı riskler de gündeme geliyor. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgiler, sıcak ve nemli havada yapılan antrenmanların beden sıcaklığını daha da artırarak bedenin kendini soğutmak için daha fazla terlemeye geçtiğine dikkat çekiyor. Ama açık havada var olan yüksek nem, soğumayı zorlaştırıyor. Bu durum kalp atışlarını ani formda hızlandırarak sıhhat için riskli bir durum ortaya çıkarıyor. Uzmanlar, kalp hastalığı ve diyabet üzere kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin, sıcak ve nemli havalarda antrenman yapmadan evvel tabiplerine müracaatlarında ve genel bir sıhhat denetimlerinden geçmelerinde fayda olduğunu söylüyor. Kilo fazlası olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamile/emziren bayanların da sıcak havalarda antrenman yapmaması ve havanın daha da sıcak olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları büyük değer taşıyor.

Terle azalan su kaybını telafi etmek kıymetli

Çok terlemeye yol açan antrenman sonrası sıvı alımı daha da kıymetli hale geliyor. Kaybedilen su yerine konmazsa yorgunluk, halsizlik üzere belirtiler görülüyor ve idman performansında düşüş gözleniyor. Tartıdaki her 500 g’lık azalma için 3-4 su bardağı su içmek kaybedilen suyun yerine konmasına yardımcı olurken, antrenman sonrasında tüketilen ayran, kefir, soda, taze sıkılmış meyve suları, hijyenik kurallara uyarak konutta hazırlanan yeşil elma, tarçın, limon, nane üzere içeriklerin yer aldığı soğuk yahut ılık su ve soğuk çorbalar da susuzluğu gidererek güç veriyor. Vitamin-mineral içerikleri terleyerek kaybedilen mineralleri geri kazanmayı destekliyor.

Antrenman esnasında maske gerekli mi?

Dünya Sıhhat Örgütü (DSÖ) yapığı bilgilendirmelerde antrenman yaparken maske kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Yazın sıcak ve nemli havalarda maske takmak, harcanan fazla efor ve sıcağa bağlı terleme ve nefes almakta zorlanma üzere birtakım problemlere yol açabilir. Ayrıyeten, terleme ile birlikte maske daha çabuk ıslanıyor, bu da nefes almayı zorlaştırırken mikroorganizmaların çoğalmasını teşvik ediyor. DSÖ, açık havada idman sırasında COVID-19’dan korunmak için en değerli önleyici önlemin, öteki insanlardan en az bir buçuk metre toplumsal arayı korumak olduğunu belirtiliyor.

Gerçek bir idman için dikkat edilmesi gerekenler

Sıcak havanın yanı sıra, kilo idaresinde ve sıhhati geliştirmede değerli bir prosedür olan fizikî aktivite sırasında birtakım risklerden kaçınmak gerekir. Tercih edilen aktivite için uygun ortamı seçmek ve aşağıdaki ikazları göz önünde bulundurmak daha kaliteli bir idman için gereklidir:

Kaldırımlar ya da yürüyüş yolları üzere motorlu araçlardan ayrılmış alanları kullanmaya çalışın.

Trafiği yavaşlatan sürat kesici tedbirlerin alınmış olduğu mahallelerde koşu yahut yürüyüş yapın.

Güzel ışıklandırılmış alanları seçin.

Çukurlar yahut maniler olmayan bakımlı oyun alanları ve kortları tercih edin.

Bir antrenman programına başlamadan evvel, programa uygun olarak gereksinimlerinizi karşılayacak kıyafetler ve teçhizatlar temin etmeye çalışın.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı