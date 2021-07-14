Yaz içeceklerinde gizli tehlikelere dikkat

Yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek hedefiyle tükettiğimizin içeceklerin birçok vakit lezzetine ve imgesinin cazibesine kapılabiliyoruz. Hem susuzluğumuzu gideren hem de düşen kan şekerimizi toparlayacağı niyetiyle hiç de temiz olmayan içecekleri tüketme eğilimimiz artabiliyor. Lakin dikkat! Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Parıltı Ecem Baydı Ozman “Yaz aylarında tahminen de çoğumuz en büyük imtihanı serinleten, lezzetli lakin çokça kalori içeren içeceklerle veriyoruz. Yüksek şeker içeren aromalı, şuruplu, kolalı içecekler hiçbir besin kıymeti taşımadığı üzere hem kilo alımına hem de karaciğer yağlanması ve diyabet üzere hastalıklara neden olabiliyor. Yeniden sıklıkla tüketilen çay ve kahve üzere kafeinli içecekler bedenden su atılımına yol açıyor. Bu nedenle sağlıklı yetişkinlerin günde en az 2 litre su tüketmeleri, sıvı gereksinimini karşılarken sağlıklı içeceklere yönelmeleri gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Parıltı Ecem Baydı Ozman, yaz içeceklerinde bilinmeyen tehlikeleri anlattı, hem sağlıklı hem de serinletici 7 yaz içeceği tanımı verdi.

Hindistan cevizli kavunlu smoothie

Mis üzere kokan kavun ve hindistan cevizi rendesinin doğal aroması hem damağınıza hitap edecek, hem de sizi ziyadesiyle tok tutacak. Meyve ile birleşen hindistan cevizi rendesi ve süt kan şekerinizi istikrarda tutmaya yardımcı olacak ve ikindi vaktinde tercih ettiğinizde sizi tok tutarak akşam yemeğine yüklenmenizi önleyecektir.

Çilek şerbeti

Diyabet yahut kan şeker regülasyonu ile ilgili sorununuz varsa bal eklemeden yanında 2-3 top ceviz yahut 8-10 çiğ badem/fındıkla tüketmenizde yarar var.

Karpuzlu maden suyu

Karpuz su oranı yüksek ve hafif bir meyve olarak bilinse de glisemik indeksi yani kan şekerini yükseltme suratı epey yüksektir. Bu nedenle diyabet hastalarının kan şekerini istikrarda tutabilmek için bu meyveyi sık olmamak şartı ile küçük bir dilimi yanında 1 dilim peynir yahut 2-3 tam ceviz ile tüketmelerinde yarar var.

Hindistan cevizi aromalı soğuk kahve

Hem süt hem de hindistan cevizi içerdikleri doymuş yağlar nedeni damar sıhhatinin bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle hali hazırda kalp damar hastalığı olan yahut kolesterolü yüksek olan şahısların doymuş yağ alımını kısıtlamasında yarar var.

Naneli kefir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Parıltı Ecem Baydı Ozman “Kefir probiyotik tesiri ile bağırsaklara dost bir içecek olmakla kalmıyor, ayrıyeten günlük kalsiyum, protein alımına katkı sağlayarak uzun müddet tok tutuyor. Bilhassa kefiri sevmeyen ve hiç denemeyen şahıslar ¾ su bardağı kefiri yarım çay bardağı su ile sulandırın. İçine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş nane ekleyip karıştırın. Yaz aylarında hem sizi ferahlatacak hem de artan sıvı ve mineral kayıplarını telafi etmenize yardımcı olacak sağlıklı bir içecek elde edeceksiniz.

Limonlu soğuk yeşil çay

Yeşil çay ödem atmaya yardımcı olmaktadır. Hem ödem attıran hem de sağlıklı ve serinleticidir. Diyabet hastalığınız ya da kan şeker regülasyonu ile ilgili sorununuz yoksa 1 tatlı kaşığı bal ek edebilirsiniz.

Yulaflı smoothie

Beslenme ve Diyet Uzmanı Işık Ecem Baydı Ozman “Yaz aylarında sıcak havalardan ötürü birden fazla vakit kahvaltı yapmak ya da yemek yemek istemeyebiliyoruz. Lakin öğün atladığımızda gün içerisinde kan şekerini ve iştahı dengelemek çok zorlaşıyor. Bu nedenle kahvaltı yapmak istemeyenler yahut bu öğünü atlayanlar yulaflı smoothie hazırlayarak, hem sağlıklı ve serinletici hem de tok tutan bir içecekle güne başlayabilirler.Diyabet hastası iseniz bu karışımda muz yerine daha düşük glisemik indeksli bir meyve tercih ederek bu içeceği gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz” diyor.

Hibya Haber Ajansı