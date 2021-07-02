Yaz mevsiminin bizlere armağanı D vitamini

Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak daha kıymetli hale gelirken, beden için gerekli olan ve bağışıklığı destekleyici tesire sahip D vitaminini denetimli formda bol güneş ışığından ve daha az olmak kaydıyla da besinlerden almak alabiliriz. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilerde güneş ışığından D vitamini alımının faydalı olduğu vurgulanırken, güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çiziliyor.

Kalsiyum emilimine yardım etmesi, kemiklerde kalsiyum depolaması ve kandaki kalsiyum düzeyini denetim etmesi açısından beden için gerekli bir vitamin olan D vitaminini temel olarak güneş ışığından ve daha az olmak kaydıyla besinlerden alabiliriz. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilere nazaran Avrupa Besin Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından bağışıklık sistemini destekleyici tesiri onaylanan D vitamininin iki bileşeni bulunuyor: D2 vitamini ve D3 vitamini. D3 vitamini güneş ışığı ile üretiliyor. D vitamininin bu iki formu da zenginleştirilmiş besinler ve besin dayanaklarından tedarik edilebiliyor.

Yüzünüzü ve kollarınızı 30 dakika güneş ışığına maruz bırakın

Dünya Sıhhat Örgütü (WHO) kâfi D vitamini üretimini sağlamak için güneş yanıklarının oluşmamasına dikkat edecek halde; her gün yüz ve kolları azamî 30 dakika güneşe maruz bırakmayı öneriyor. Güneşe maruz kalma sonucu yüksek oranda D vitamini alımı mümkün olamıyor zira bedenin oto denetim düzeneği devreye girerek D vitaminini faal olmayan türevlerine çeviriyor. D vitamini içeren destekleyicilerin kesinlikle hekim denetiminde kullanılması gerekiyor. Bilhassa yağlı balıkların tüketilmesi, yumurta üzere kaliteli protein alımına kıymet verilmesi bedendeki D vitamini seviyelerinin de dengelenmesine yardımcı oluyor.

Güneş çarpmasına dikkat edin

Yaz mevsiminde artan güneş ışınları D vitamini için kıymetli olsa da güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yaygın görülen ve birden fazla vakit pek de ciddiye alınmayan güneş çarpmaları, değerli sıhhat meselelerine yol açabiliyor. Bebekler, 4 yaş altı çocuklar, 65 yaş üzeri yaşlılar, gebeler, güneş ışınlarına maruz kalarak çalışanlar, fazla kilolu bireyler ile kronik hastalığa sahip bireyler güneş çarpmalarına karşı birincil risk kümelerini oluşturuyor. Güneş çarpmalarından korunmak için sıvı tüketimini artırmak, güneş ışınlarının ağır ve dik olduğu 10:00-16:00 saatleri ortasında direkt güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, güneşe çıkmadan evvel gözetici krem sürmek, açık renkli, hafif giysileri tercih etmek gerekiyor. Şapka takarak ve yanınızda daima su bulundurarak da güneş çarpmalarına rağmen tedbir alabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı