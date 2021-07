Yaz Okulu Eğlencesi CBeebies ile Ekranlara Taşınıyor

Temmuz ayında okulların kapanmasıyla birlikte ailelerin ve çocukların tatil heyecanı başladı. Ebeveynler çocuklarıyla birlikte dinlenmenin keyfini çıkartırken, İngiltere’nin bir numaralı çocuk kanalı CBeebies, uzman görüşleri alınarak hazırlanan eğitici içerikleri ekranlara taşıyor. İnançlı bir ortamda oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi okul öncesi üretim, tatil boyunca öğrenmenin en keyifli ve değişik yolları için çeşitli tüyolar veriyor.

CBeebies, çocuklara ve ebeveynlere evdeyken öğrenmede yardımcı olmak için şahane eğitici başlıklardan bir seçkiyi bir ortaya getiriyor. Sayısallık, okur müelliflik, öykü, yemek pişirme, bahçıvanlık, spor, fitness ve mühendislik üzere eğitim bahisleri dahil olmak üzere çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini destekleyecek bir dizi program Temmuz ayı boyunca hafta içi her gün saat 10:25’de ekranlarda olacak. Bu üretimlerden kimileri ise şöyle; Andy’s Aquatic Adventures, Andy’s Dino Toybox, Andy’s Secret Hideout, Catie’s Amazing Machines, Grace’s Amazing Machines, Kit & Pup, Mister Maker, Mr. Bloom’s Nursery, My World Kitchen, Nina & The Neurons, Spot Bots ve The Numtums.

Temmuz ayı boyunca CBeebies ile konutlarımıza konuk olacak öteki yapımlarsa şöyle;

Katie Morag ile Tanışma Vakti

Katie Morag, ailesiyle birlikte Struay isimli hayli uzak ve hoş bir İskoç adasında yaşayan eğlenceli ve biraz da alıngan küçük bir kız çocuğu. Bu hoş adada Katie’yi çabucak kızıl saçları ile fark edebiliyoruz. Bu seride, yaramaz küçük kardeşi, esnaf ebeveynleri ve eksiksiz arkadaşlarla çevrili ömrüne dair pek maceraya onunla birlikte eşlik ediyoruz. Büyük anneleri kimi vakit başını belaya sokan bu şirin baş karakterimize yardım etmek için ise her vakit oradalar! Ünlü muharrir Mairi Hedderwick’in kitaplarından uyarlanan bu dizi, toplum hissine, çevreyi müdafaanın değerine ve aile hayatının gerçek hüzün ve sevinçlerine odaklanıyor. Katie Morag, 1 Temmuz saat 08:45 itibariyle ekranlara geliyor.

Uykudan Çabucak Evvel: “In the Night Garden”

Fotoğraflı bir çocuk kitabının büsbütün çağdaş bir yorumu olan In The Night Garden, çocukları memnun ve şefkatli bir topluluk içinde birlikte yaşayan kusursuz karakterlerle tanışmak için yaratıcı bir seyahate çıkarıyor. Dinlendirici müzikleri ve eğlenceli görselleriyle bu üretim eğlendirirken itimat verici bir atmosfer sunuyor. Gerçek ormanlık alanda çekilen nefes kesici bu seride, çarpıcı ve ilgi cazibeli bir tecrübe yaratmak emeliyle canlı karakter kostüm teknolojisi üzere en son teknolojik yenilikler bir ortaya getiriliyor. In the Night Garden, 1 Temmuz saat 20:20 itibariyle ekranlara geliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı