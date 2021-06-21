Yaz tatilini verimli kılmanın yolları bu kitapta!

Artık yaz tatili boyunca ebeveynlerin ”Günler, haftalar geçmek bilmiyor, çocukları eğlendirecek, oyalayıcı ancak tıpkı vakitte kazanım odaklı uğraşlar bulamıyoruz,” diye yakınmalarına gerek yok. Zira çocukların, uzun tatil günlerini türlü aktivitelerle, sevinç içinde geçirmelerini sağlayacak rengârenk bir kitapları var!

Bu kitap konuşuyor!

Bir üstün kahraman olduğunu hayal et, üstün gücün ne olurdu?

Tesadüf bu ya, bir silgi icat ettin, gazeteden birinci evvel hangi haberi silmek isterdin?

Çocuğunuz alışılagelmiş kitaplara uzaklıklı yaklaşıyor, kendisini yönlendirecek, onunla konuşan bir kitap mı arıyor? İşte aradığı kitap!

Yaz tatilinde herkesin bir Akıl Fikir Kitabı olmalı…

Aygül Bahar Yılmaz’ın yazıp Güneş Bloedorn’un resimlediği Akıl Fikir Kitabım, çocukların yaratıcılığını geliştirip onları daima yeni şeyler üretmeye teşvik eden, etkileşimli bir müracaat kaynağı. Her sayfası farklı bir keşif ve farklı bir tecrübe sunan bu aktiflik kitabı, merak hissini tetikleyici yönergeleriyle 8 yaş ve üzeri okurlarının hayal güçlerini zenginleştiriyor, bakış açılarını çeşitlendiriyor. Özgün içeriğiyle fark yaratan Akıl Fikir Kitabım, bilimden sanata, tarihten teknolojiye onlarca farklı mevzu üzerine düşünmeye, araştırmaya, tasarlamaya, yazmaya, çizmeye ve hatta karalamaya davet ediyor.

Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaklar!

Çocukların, onları yaz tatili boyunca dünyanın dört bir yanına götürecek, hatta Mars’a ışınlanmalarını sağlayacak meczup dolu hayalleri var. Alışılmış bir de onlara rehberlik edecek yeni dostları: Akıl Fikir Kitabım!

Vakti durdurabilseydin birinci olarak ne yapardın? Her şeyin başı sıhhat. Hastanelerin en yeterli hizmeti vermesine yönelik bir müsabaka düzenleniyor, nasıl bir projeyle katılırsın? İnsanların konuşamadığı ve her şeyi vücut lisanıyla anlatmaya çalıştıkları bir ortamda keyifli olduğunu hangi hareketlerle tabir edersin? Bir mucize oldu ve bir fotoğrafın içinde yaşamaya başladın. Fotoğrafın içindeyken neler hissedersin? Pekala, gelecek yılki kendine bir mektup yazmanı istesek, hayallerine ve maksatlarına ulaşmak için ne tavsiye edersin?

Yaratıcı düşünme etkinlikleriyle dolup taşan Akıl Fikir Kitabım, müzik aleti icat etmekten uzayda araştırma gezisi yapmaya uzanan seçkisiyle çocukların ilgi alanlarına seslenen varlıklı bir içerik sunuyor. Meskende, parkta, plajda, otobüste özcesi her yerde ve her çantada yer edinecek bu eğlenceli kitap, hayal gücünün sonlarını zorlamaya çağırıyor.

Gerek kişisel olarak gerekse ebeveynlerin çocukları ile keyifli ve nitelikli vakit geçirmelerine imkan sağlayan Akıl Fikir Kitabım, empati kurma, diğerleriyle işbirliği yapma üzere olumlu kazanımları pekiştiriyor.

O hâlde, yaz tatilinde bol bol tasarla, yaz, çiz, karala!

Can meşakkatine deva olan Akıl Fikir Kitabım‘la hayatı ıskalama!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı