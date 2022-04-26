Akbank’tan Hepsiburada satıcılarına özel avantajlar

Akbank’tan Hepsiburada satıcılarına özel avantajlar

 Akbank, Hepsiburada ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Hepsiburada satıcılarına özel avantajlar s
Ana Sayfa Kültür & Sanat 26 Nisan 2022 21 Görüntüleme

Yazar Ferda İzbudak Akıncı, çocuklarla buluştu

Yazar Ferda İzbudak Akıncı, çocuklarla buluştu

Karabağlar Belediyesinin düzenlediği “Çocuklar yazarlarla buluşuyor” etkinliği kapsamında öykü ve çocuk kitabı yazarı Ferda İzbudak Akıncı, çocuklarla buluştu.

Barış Semt Merkezi’nde düzenlenen ve Karabağlar’daki ilkokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Akıncı, yazar olmaya nasıl karar verdiğini anlattı ve şimdiye kadar yazmış olduğu kitaplar hakkında bilgi verdi. Çocukların sorularını da içtenlikle yanıtlayan Akıncı, onlardan hayallerinin peşinden gitmelerini ve bunları gerçekleştirmek için çaba göstermelerini istedi.

Etkinlik sonunda Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş, Yazar Akıncı’ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek adına dikilen fidan sertifikası verdi.

Yazar Ferda İzbudak Akıncı daha sonra çocuklara “Mutluluk Sokağı” isimli kitabını imzaladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Dünyaca ünlü starlar ile Pasion Turca 20. yıl kutlamalarına başlıyor

Dünyaca ünlü starlar ile Pasion Turca 20. yıl kutlamalarına başlıyor