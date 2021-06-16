Yazın aylarında artan besin zehirlenmelerine dikkat!

Havaların ısınmasıyla birlikte artan besin zehirlenmelerine karşı tedbir almak değerli. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgiler bilhassa yaz aylarında dışarıda açık halde satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınmanın, et, süt, yumurta ve balık üzere çabuk bozulma potansiyeli olan besinleri açıkta bekletmeyerek koruma etmenin, besinlerin hazırlama ve pişirilme evrelerinde hijyen kurallarına azami ihtimamı göstermenin kıymetine vurgu yapıyor.

Yaz aylarında artan zerzevat ve meyve çeşitliliği sofralarda daha çok taze besin çeşidinin yer almasına neden oluyor. Lakin havaların ısınması tıpkı vakitte besin zehirlenmelerinin de görülme sıklığını artırıyor. Bilhassa taze eserler koruma, hijyen üzere hususlarda ihtimamlı davranılmazsa besin kaynaklı hastalıklara neden olabiliyor. Örneğin, et doğradığınız bir bıçağı ve kesme tahtasını yıkamadan zerzevatları doğramak besin zehirlenmelerine neden olabilecek mikroorganizmaların çiğ tüketilen salatanıza geçmesine neden olabilir. Taze meyve ve sebzeler açısından varlıklı bir diyetle sağlıklı hayat için gerekli vitamin, mineral ve lif doğal yollarla depolanabilir. Temel hijyen kurallarına uymak taze zerzevat ve meyve kaynaklı besin zehirlenmelerinin önüne geçmekte epey tesirli bir korunma sağlar.

Sabri Ülker Vakfı, besin kaynaklı zehirlenme riskini azaltmak için alınması gereken tedbirleri şöyle sıralıyor:

Alışveriş yaparken taze görünen ve güzel durumda olan meyve ve zerzevatları seçin. Makûs kokulu, gözle görünür formda hasar görmüş yahut küflü besinlerden kaçının.

Yalnızca gereksiniminiz olan ölçüde eser satın alın ve tazeyken tüketmeye itina gösterin.

Birtakım meyve ve sebzeler uzun mühlet bozulmadan saklanabilir lakin besin kıymetlerinin korunması için birden fazla besini birkaç gün içerisinde tüketmek gerekiyor.

Eserleri meskene getirdiğinizde bekletmeden soğuk (5°) bir buzdolabına koyun.

Daha fazla olgunlaşma gerektiren muz, domates yahut meyveler oda sıcaklığında tutulabilir.

Yemeden evvel meyve ve zerzevatları akan suyun altında yıkayın. Dış yaprakları yahut kabukları soyun. Kabuklarıyla tüketmek istiyorsanız sebzelerin ve meyvelerin dış yüzeylerini akan suyun altında düzgünce ovalayın.

Kavun, karpuz yahut elma üzere sert yüzeyli zerzevat ve meyveler için zerzevat fırçası kullanın. Küçük ve daha hassas meyveler için bir kevgir kullanarak, ziyan görmelerini en aza indirin. Kapsamlı formda düzgün bir yıkama, yüzeyde kalan ziyanlı bakterileri, virüsleri ve kalıntıları gidermek için kâfi oluyor.

Bilhassa taze et/balık/tavuk üzere eserlerde pişirmeden evvel kullanacağınız yüzeyleri, aletleri ve ellerinizi temizlediğinizden emin olun. Çapraz bulaşı önlemek için çiğ eserleri doğradığınız tahta ve bıçağı öbür bir besin için kullanmadan kesinlikle uygunca yıkayın.

Hazırlanan meyve salatalarını ve öbür kesilmiş eserleri servis edilene kadar buzdolabında saklayın. Dört saatten fazla buzdolabı dışında bekleyen besinleri tüketmeyin.

Eserlerin son kullanım ve tavsiye edilen tüketim tarihlerine dikkat edin. Son kullanım tarihi yaklaşan eserleri buzdolabınızda ön kısımlara çekerken ve alışveriş listenizi buna nazaran planlayın.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı