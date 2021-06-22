Yazın gelişine özel indirim ve teklifler HUAWEI Online Mağaza’da

HUAWEI yazın gelişini Online Mağazası’nda özel indirimler ile kutluyor. 01 – 30 Haziran 2021 tarihleri ortasında sürecek kampanyada ayrıyeten birçok eserde vade farksız taksit ve armağan fırsatları da sunuluyor.

HUAWEI’nin tüketicilere sunduğu fırsatlar devam ediyor. Yazın gelişiyle birlikte kendine ve dostlarına armağan almak isteyen tüketicileri düşünen HUAWEI, eserlerde fiyat avantajı sunarken, tüketiciye ek satın alım fırsatları da yaratıyor.

HUAWEI’nin en yeni dizüstü bilgisayarı HUAWEI MateBook D 15 i3, 6.397 TL yerine 5.499 TL satış fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Yanında ayrıyeten 499 TL pahasındaki HUAWEI Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ve 399 TL bedelindeki HUAWEI Bluetooth Mouse AF30 ikram ediliyor.

HUAWEI’nin ses sistemlerinde ihtilal yaratan FreeBuds ailesinin en yeni üyesi HUAWEI FreeBuds 4i, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle 993 TL yerine 749 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler HUAWEI FreeBuds 4i yanında 1 TL farkla 69 TL kıymetindeki HUAWEI FreeBuds 4i taşıma kılıfını ve189 TL pahasındaki HUAWEI Kablosuz Tripod Selfie Stick Pro’yu de satın alabiliyorlar.

HUAWEI’nin en sevilen tabletlerinden olan HUAWEI MatePad 10.4 de kampanya dahilinde tüketicilere indirim fırsatıyla sunulan eserler ortasında. 3.387 TL yerine 2.299 TL fiyatla sunulan HUAWEI MatePad 10.4 satın alan kullanıcılar, 1 TL farkla 299 TL pahasındaki tablet kılıfına ve 289 TL bedelindeki HUAWEI Band 4’e sahip olabiliyorlar.

GT serisinin en gelişmiş akıllı saati olan HUAWEI Watch GT 2 Pro, kampanya müddetince 2.628 TL yerine 2.299 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor. 299 TL pahasındaki HUAWEI Akıllı Tartı 3 yahut 399 TL bedelindeki HUAWEI Band 4 Pro, HUAWEI Watch GT 2 Pro satın alan kullanıcılara yalnızca 1 TL ile sunuluyor.

Ayrıyeten tüm bu eserlerde vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı