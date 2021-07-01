Yazın harika sebzesi; kabak

Yazın beğenilen sebzelerinden kabak sofralarda yerini almaya başladı. Bilhassa diyet listelerinde sıkça kullanılan ve bol lifli olması ile dikkat çeken kabak, kilo vermek isteyenlerin de vazgeçilmezlerinden. Pekala kabağın neden bu kadar çok tercih edildiğini biliyor musunuz? Kabağın yararları neler? Neden tüm diyet listelerinde yer alıyor?

Liften varlıklı;

İçeriğinde hem çözünebilen hem de çözünmeyen lif barındırması sebebiyle tokluk hissini uzatmaya yardımcı olup tıpkı vakitte bağırsak hareketini hızlandırarak sindirim sistemini olumlu istikamette takviyeler.

Su oranı yüksek;

Su oranının %90-95 olması sebebiyle düşük kalorili sebzeler kümesinde yer almaktadır. 100 gr kabak ortalama 25-30 kalori içermektedir. Bu sebeple bedenin gereksinimi olan suyu karşılamaya yardımcı olur.

Potasyum ve Magnezyum oranı yüksek;

Genel olarak uygun bir vitamin ve mineral kaynağı olmakla birlikte, bilhassa potasyum ve magnezyumdan güçlü olması en değerli özelliklerinden biri. Bu sayede kalp dostu zerzevat olma özelliğini taşıyor.

Kabak ile ilgili yanlışsız bilinen yanlışlar;

Kabağın beslenme programlarında sık sık yer verilmesinin sebebi yağ yakıcı tesiri değil, çok düzgün bir ödem atıcı olmasından kaynaklıdır. İçeriğindeki yüksek lif ve su oranı sayesinde bedendeki fazla ödemin süratle atılmasına yardımcı olur.

Hibya Haber Ajansı