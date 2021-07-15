Yazın Renkli Rüyası Taşların Hafızasında

Melis Goral Jewelry, taşların hafızasından aldığı ilhamla tasarladığı, dönemin ihtişamını yansıttığı “Memory” koleksiyonu ile yaz mevsimini renkli bir duşa dönüştürüyor.

Mücevher tutkunlarına büsbütün kendi dizaynları ve kusursuz işçiliğiyle ulaşılabilir lüks çizgiler sunan Melis Goral Jewelry, “Memory”de doğal ve yarı bedelli taşların sihirli dünyasını pırlantanın asil ruhuyla buluşturuyor.

Klasikleşmiş çağdaş çizgileriyle bir dünya markası olan Melis Goral Jewelry, her birinin başka öyküsü olan mercan, quartz, turkuvaz, lapis lazuli ve malahit üzere taşların yer aldığı koleksiyonda renklerin gücüyle de bağ kuruyor ve hafızalarda unutulmayacak bir yer ediniyor. Yüz yıllardır var olan taşların büyüsünü, yazın gücüyle dizaynlarına taşıyan Melis Goral Jewelry, her modülünde ihtimamla kullandığı altın ve pırlantayla koleksiyonunu ulaşılabilir lüks segmentinde başka bir noktada konumluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı