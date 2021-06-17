Yazın tabağınızda ne olduğunu bilerek sağlıklı beslenin!

Tüm mevsimlerde olduğu üzere sıcak yaz aylarında da sağlıklı beslenme için besin eserlerinin nerede hangi kaideler altında üretildiğini, tabağınızda ne olduğunu bilmenizi sağlayan izlenebilirlik tahlillerini kullanarak alışverişlerinizi yapmanız çok değerli. Metro Türkiye de “Tabağında ne var?” hareketi kapsamında meyve-sebze, et, balık ve balda sunduğu yüzde 100 izlenebilirlik tahlilleriyle besin eserlerinin tüm üretim süreçleri hakkında bilgileri müşterileri ile şeffaflıkla paylaşıyor. Üstelik organik, vegan ve bitki bazlı hayat biçimini tercih eden müşterilerinin taleplerini de odağına alarak, raflarında sunduğu alternatif eserlerin sayısını da artırmaya devam ediyor.

Yaz mevsimine girmemize sayılı günlerin kaldığı şu günlerde besin eserlerinde mümkün hilelere ve sıhhatsiz eserlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Tabağımıza aldığımız besinleri yalnızca kendi sıhhatimiz için değil, dünyadaki hudutlu kaynakların sürdürülebilirliği için de düşünmemiz çok değerli. Dünya büyük bir süratle değişip gelişirken, beslenmede de yeni trendler oluşuyor. Bilhassa son devirde organik, vegan ve bitki bazlı beslenme eğilimi de hızlandı.

30 yıldır tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan ve müşterileri için emniyetli alışverişin adresi olma emeliyle çalışmalarına devam eden Metro Türkiye de herkes için sağlıklı beslenme anlayışı çerçevesinde sağlıklı, organik, vegan eser çeşitliliğini daima artırıyor. Metro Türkiye’nin başlattığı, “Tabağında ne var?” hareketi kapsamında meyve-sebze, et, balık ve balda sunulan yüzde 100 izlenebilirlik tahlilleriyle eserin etiketinde yer alan QR kodu okutulduğunda besin eserlerinin tüm üretim süreçleri hakkında bilgiye ulaşılabiliyor.

Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu İdare Konseyi Üyesi Deniz Alkaç, “Pandeminin de tesiriyle tüm dünyada tüketiciler daha sağlıklı ve doğal içeriklerle beslenme eğilimindeler. Organik, vegan, vejetaryen, daha az şekerli, tuzlu, yağlı, katkısız, glütensiz, bitki bazlı beslenme trendleri giderek yaygınlaşıyor. Çevresel hassasiyete sahip tüketiciler, lokal ve besin güvenliği garanti altına alınmış eserleri tercih ediyor. Metro Türkiye olarak bizler de hem eserlerimizi izlenebilir kılarak kesime de öncülük ediyoruz hem de müşterilerin talebini sağlamak üzere sağlıklı eser gamımızı genişleterek, yeni beslenme trendleri ile uyumlu bir çeşitlilik sunuyoruz. Sağlıklı beslenmenin de kıymetine de dikkat çekerek herkesi tabağında ne olduğunu bilerek tüketmesi konusunda teşvik ediyoruz.” dedi.

Yazın beslenirken dikkat edilmesi gerekenler

Yazın sağlıklı beslenme için nelere dikkat edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Beslenme Uzmanı, Sürdürülebilir Hayat Aktivisti ve UN FAO destekçisi Dilara Koçak ise şunları söyledi: “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sebzeler ve meyveler renklenip, çeşitleniyor. Bilhassa yaz meyveleri yüksek su oranına sahip, bu da kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymamıza yardımcı oluyor. Çilek, yaban mersini, böğürtlen ve ahududu üzere meyveler, kalp ve beyin sıhhati için kıymetli. Bu meyveler, kuersetinin de içinde olduğu birçok antioksidan bakımından da güçlü içeriğe sahipler. Yaz aylarında beslenme planlarına bu meyveleri eklemeye itina göstermek gerekiyor. Ayrıyeten yaz aylarında tatillerle seyahatler artıyor ve periyot devir bağırsak istikrarı bozulabiliyor. Lif açısından güçlü zerzevat meyveler, kâfi sıvı tüketimi ve idman sindirim sistemiyle ilgili meselelerini çözmeye yardımcı olabilir. Bilhassa sıcak havalarda sıvı muhtaçlığımız da artıyor. Sıvı kaybı, yaz aylarında karşılaştığınız halsizlik, yorgunluk, baş ağrılarının da sebebi olabiliyor. Kâfi sıvı alımı, hem bedeninizdeki ödemi atmaya yardımcı olacak hem de kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. En kıymetlisi de besin eserlerinin nerede hangi koşullar altında üretildiğini, tabağımızda ne olduğunu bilmemizi sağlayan izlenebilirlik tahlillerini kullanarak alışverişlerin yapılması sıhhatimiz için de hayli değerli.”

Organik ve vegan eser yelpazesini genişletiyor, kendi markalı eserlerinde trans yağ bulundurmuyor

Müşterilerinin sağlıklı beslenme istikametindeki taleplerini karşılamak için organik eser yelpazesini de daima genişleten Metro Türkiye 2018 yılında bir olan Metro markalı organik eser sayısı, 2019’da 16’ya çıkardı. 2020 yılında ise organik eser çeşitliliğini yüzde 139 artırdı ve günümüzde müşteriler, 205 organik etiketli esere raflarda ulaşabiliyor. Organik eserlerin yanı sıra Metro Türkiye’nin raflarında bitki bazlı hamburger köfte, vegan sucuk ve vegan peynir üzere alternatif proteinleri içeren temel besin unsurları de yer alıyor. Metro Türkiye, 2021 yılı sonuna kadar tüm eser kategorilerinde vegan eser bulundurmayı da hedefliyor.

Tüm bunların yanında glütensiz, vegan, vejetaryen üzere yeni beslenme tiplerine yönelik çeşitliliği artırma çalışmaları da yürüten Metro Türkiye’nin 2020 yılında trans yağ riski taşıyan tüm kendi markalı eserleri de test edildi. Tahlil sonuçlarına nazaran, içeriğinde trans yağ olan Metro markalı hiçbir eser bulunmuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı