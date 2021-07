Yazın Tadını LG XBOOM Go ile Çıkartın

LG Electronics, taşınabilir bluetooth hoparlörleri LG XBOOM Go PL Serisi ile müzikseverleri yaz aylarında da yalnız bırakmıyor. MERIDIAN teknolojisi dayanaklı üstün ses kalitesine sahip, güçlü çift tesirli bası, çok renkli aydınlatması ve 24 saate varan pil ömrü ile eğlenceyi doruklara çıkartan LG XBOOM Go PL serisi, su geçirmez özelliği sayesinde plajda, havuzda ya da duşta da kullanılabiliyor. Üstelik LG XBOOM Go PL2, yaza uygun, içleri ısıtan renkleriyle de gönülleri kazanıyor.

LG Electronics (LG), yaz aylarını müziğin coşkulu ritmiyle karşılıyor. Yaz aylarında, gittiği her yere müziğin uygunlaştırıcı gücünü, müspet gücünü taşımak isteyenler; LG XBOOM Go PL7, PL5 ve PL2 bluetooth hoparlörlerden gereksinimlerine uygun olanı tercih ediyor. IPX5 sınıfı suya sağlam olmasıyla; plajda, havuzda, duşta rahatlıkla kullanılabilen LG XBOOM Go Bluetooth hoparlörler, İngiliz ses başkanı Meridian’in teknolojisini kıyılara götürüyor. Üstün ses kalitesine sahip PL serisi bluetooth hoparlörler, yaz keyfine keyif katıyor, en coşkulu kıyı cümbüşlerinin vazgeçilmez bir kesimi haline geliyor.

PL7, PL5 ve PL2 modellerindeki koyu gri renginin yanı sıra; PL2 modelindeki sarı, mavi ve pembe renkleriyle de yaza ahenk sağlayan LG XBOOM Go Bluetooth hoparlörler, daha istikrarlı ses tecrübesi için tasarlanan yuvarlak çizgili dizaynı, şık kauçuk kaplaması ile PL7 ve PL5 modellerindeki woofer ışıklandırmaları ile dikkat çekiyor. 24 saate varan pil ömrü ile* kesintisiz müzik keyfi sağlayan Meridian teknolojisine sahip LG XBOOM Go PL serisi, kullanıcılara istikrarlı ve net ses kalitesi sunmasının yanı sıra, derin basları, güçlü tonları, net vokalleri ve müziğin tesirini artıran sound boost özelliği ile ortamın sevincini artırıyor.

LG XBOOM Go Bluetooth hoparlörler, yaz coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenleri bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı