Yazlık bölgelerde kargo şube sayıları katlandı

Pandemi nedeniyle yazlık ilçelerin nüfusu katlanınca kargo şirketleri de bu bölgelere yatırımlarını hızlandırdı. Yazlık bölgelerde işçi sayısı ortalama yüzde 20 artarken ilçelere çok sayıda yeni şube de açıldı.

Yüzde 20 arttı

Yazlık bölgelerde yaşanan artış hakkında bilgi veren Aras Holding’in e-ticaret sevkiyatlarına odaklanan şirketi Jetizz’in Genel Müdürü Sinan Yavuz “Muğla, Antalya, İzmir üzere bölgelerde

işçi sayımız geçen yıla oranla yüzde 20 arttı. Yalnızca son 1 ayda İzmir bölgesinde 4, Aydın bölgesinde 2, Muğla bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 8 yeni acente açtık. Gönderi dağılım yoğunluklarına nazaran, işçi ve acente artırımları daima gündemimizde olacak” dedi.

‘Ev mesken teslim ediyoruz’

Pandemi öncesi ile bugün ortasında çalışma biçimlerinin de değişiklik olduğunu aktaran Yavuz, “Daha evvel kurumdan kuruma gönderim sayısı fazlaydı. E-ticaret teslimatları toplu olarak şirketlere teslim ediliyordu. Lakin artık meskenden çalışma nedeniyle birlikte meskene teslimatlar arttı ve her bir noktaya bir paket bırakmaya başladık. Öte e-ticaret müşterilerimize ilişkin gönderi sayısı iki kat arttı” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı