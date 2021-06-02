Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Engin Erenler’den, Ayasofya töreninde Atatürk’e lanet okuyan imama tepki“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E YAPILAN BU HAKARETLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ” Türkiye Değişim Partisi (TDP) Ço
Yazlık bölgelerde kargo şube sayıları katlandı
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