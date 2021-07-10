Yazlık Mimarisinde 5 Trend

Home Yapı Kurucu Ortağı Mimar Hasan Aksel Yağcıoğlu, yazlık mimarisindeki son trendleri ve gelen talepleri anlattı.

Sıcak havaların başlaması ve deniz döneminin açılmasıyla yazlık yerlere olan ilgi de arttı. Kentin geriliminden ve yoğunluğundan sıkılanlar daha sakin ve ferah bir ömür için yazlıklara kaçıyor. Bilhassa yaz mevsiminin büyük kısmının geçirildiği yazlıklarda, doğal pozisyonun yanı sıra mimari de büyük kıymet taşıyor.

Pekala yazlık mimarisindeki trendler neler? Yazlık yaptırırken ya da satın alırken beşerler ne üzere taleplerde bulunuyor?

Home Yapı Kurucu Ortağı Mimar Hasan Aksel Yağcıoğlu, yazlık mimarisindeki 5 trendi şöyle açıkladı:

Çağdaş ve Minimal Mimari

Yazlık mimarisinde abartıdan uzak, çağdaş ve minimal çizgiler tercih ediliyor. Arazi koşulları uygunsa tek katlı ve yatay mimari bugün epeyce revaçta. Bireyler, tüm gereksinimlerini karşılayan, keyifle vakit geçirebilecekleri bir hayat alanına sahip olmak istiyorlar.

Bireye Özel, İzole Hayat Alanları

Yazlıklarda emel kent geriliminden, yoğunluğundan uzak bireye özel ve izole bir ömür. Pandeminin de tetiklemesiyle yazlık yerlere olan talep hayli arttı. Bireyler ailesi ile kaliteli vakit geçirebileceği yeşil alanı çok olan, kendine ilişkin havuzu olan bir yer yaratmak istiyorlar.

Doğal Havalandırma Sistemi

Yazlık yerlerde havalandırma sistemi büyük ehemmiyet taşıyor. Bilhassa mimari tekniklerle havadar yerler yaratmak mümkün. Yüksek tavanlar, pencere sistemleri bu havalandırma sistemini sağlamak için günümüzde çok tercih ediliyor. Beşerler klima, vantilatör vs. kullanmak yerine doğal bir ferahlık istiyorlar.

Doğal Gereçler Revaçta

Minimal ve çağdaş mimari çizgilerin yanı sıra yazlıklarda kullanılan gereçlerde de doğallığa bir talep kelam konusu. Sentetiklikten uzak, ahşap ve doğal taş üzere gereçler bilhassa tercih ediliyor. Bu materyaller yazlık yerlerde dekoratif şıklığı da tamamlıyor.

Güvenlik

Güvenlik konusu hayat alanlarında en kıymetli mevzuların başında geliyor. Şayet yazlık yapı kalabalıktan uzak tek başına bir villa ise kamera sistemi, alarm sistemi üzere tedbirler tercih ediliyor. Ancak 5-6 villa ve üzeri bir site ise özel güvenlik elemanları ile güvenlik sağlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı