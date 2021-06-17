Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada’dan kadınlara özel tavsiyeler

Tabiatın gücünden çok daha fazla yararlanmamız gerektiğini söz eden Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Kolu Lideri Prof. Dr. Fazilet Yeşilada, bayanların regl ve emzirme devirlerindeki problemlerinin bitki çayları ile inançlı bir halde çözümlenebileceğini belirtti.

Bitki çaylarının hayatımızda çok değerli bir yeri olduğuna dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Fazilet Yeşilada, bayanların emzirme ve regl periyotlarında özel bitki çaylarının gücünden yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Fazilet Yeşilada; “Bayanlar bilhassa regl devirlerinde rahim duvarındaki kasların sıkışmasıyla önemli ağrılar yaşayabilir. Bu ağrılar onların hayat kalitelerini düşürür. Meğer tabiatta bulunan mucizevi bitkiler bayanların bu periyotlarda rahatlamalarını sağlayabilmektedir. Bilhassa kırmızı yonca, papatya, limon otu, civanperçemi, ısırgan ve lavantanın şifa gücü ile bayanların regl devrini daha rahat geçirmelerine yardımcı oluyor. Örneğin kırmızı yonca ağrının değerli ölçüde bastırılmasını sağlarken, papatya çiçekleri hafif iltihap giderici tesiri ile iltihabı giderirken spazmın giderilmesinde de rol oynuyor. Halk ortasında sancı otu olarak da bilinen civan perçemi, ödem sökücü tesiri ile rahatlama sağlıyor. Lavanta çiçekleri ise yatıştırıcı ve spazm giderici özelliğinin yanı sıra karışıma güzel bir lezzet veriyor. Özetle bitki çayları regl periyodunda ağrı, kramp üzere problemleri hafifletirken, sindirim, sancı, ödem üzere şikayetlerin de düzenlenmesinde faydalı olabiliyor” dedi.

Adet periyodunun başlangıcından itibaren süreç boyunca bu özel çaylardan günde 2-3 kez içilmesini önerdiklerini söyleyen Prof. Dr. Yeşilada, bilhassa aç karnına tüketildiğinde daha tesirli olacağını vurguladı.

“Emzirme devrinde özel bitki çayları içilebilir”

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Kolu Lideri Prof. Dr. Fazilet Yeşilada, bayanların ayrıyeten emzirme devrinde de bitkilerin gücünden yararlanabileceklerini söz etti.

Prof. Dr. Fazilet Yeşilada; “Bayanlar zamanzaman emzirme devirlerinde problemler yaşayabiliyor. Bilhassa sütün yetersiz kalması bayanları ruhsal olarak olumsuz etkilerken, anne sütünden kaynaklı olarak bebekte oluşan gaz ise emzirme devrinin en kıymetli problemleri ortasında yer alıyor. Bu her iki soruna yönelik olarak bayanlar özel bitki çayları ile tahlil yolu bulabilir. Örneğin süt artırıcı tesiri ile bilinen rezene meyvesi, tıpkı vakitte bebeğin ve annenin gaz ve spazmların hafifletilmesinde yardımcı oluyor. Alman papatyası çiçekleri ise sancı ve spazmları azaltırken, iltihap giderici tesiri ile de iltihabı bedenden atıyor. Ayrıyeten hafif yatıştırıcı tesiri ile annenin doğum sonrası artan geriliminin dengelenmesinde yardımcı oluyor. Bu ortada ısırgan otu da iltihaplanmanın giderilmesini ve ödemin boşaltılmasını sağlıyor” dedi.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Fazilet Yeşilada son olarak bilhassa aktarlardan alınan karışımlar yerine bilimsel olarak hijyenik kaidelerde üretilmiş, gerekli tahlilleri yapılmış bitki çaylarının tüketilmesinin sıhhat meselelerine yol açmaması bakımından kıymetli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı