Yelkenle Solo Türkiye Turu Rekoru’na Hazırlanan Başak Mireli’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı

Başak Mireli, Haziran 2022’de Yelkenle Türkiye Turu Rekoru’nu tek başına kırmak için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir kez daha amacının altını çiziyor: Daha çok kadının denizle buluşmasına ilham olmak. Mireli Hopa’dan başlayan 1500 millik rotayı tamamlayan ilk kadın yelkenci olacak.

Küçük yaşlardan itibaren yelken sporu ile ilgilenen Mireli, Türk kadınlarının denizlerden uzak bırakıldığını ifade ederken, Haziran ayında yapacağı Solo Türkiye Turu ile kadınların denizle iç içe olabilmesinin konuşulabileceği bir zemin yaratacağına inanıyor. Hopa’dan başlayacak 1.500 millik yolculuk aynı zamanda 16 gün 16 saat 27 dakikalık solo rekoru kırmak için bir deneme.

Başak Mireli, İskenderun’da son bulacak bu turu tek başına tamamlamayı ve aynı zamanda Türkiye Turu Rekoru’nu elde etmeyi amaçlayan ilk kadın yelken sporcusu. Mireli, Hopa’dan İskenderun’a 1500 millik sahil şeridini sadece yelken gücü ile hiç durmadan tamamlamayı hedefliyor.

‘Deniz özgürlüktür, çağdaşlıktır, uygarlıktır. Deniz emektir.’

Toplumsal değişimin ve gelişimin temelindeki deniz-insan arasındaki çok yönlü ilişkinin altını çizen Mireli, ‘Solo Türkiye Turu sadece benim özgürlüğüm ile ilgili değil, kadın olmaya, denizlerimize ve maalesef kirlenen çevremize dair bir farkındalık meselesi. Denizlerimizde çoğaldıkça özgürleşeceğiz.’ diyerek erkek egemen denizlerimizde, bir kadın olarak projesinin önemini vurguluyor.

Cesaretimizi Birbirimizden Alıyoruz

Türkiye’den katılımcıların da yer aldığı ‘World Sailing Trust’ araştırmasına göre yelken sporcusu kadınların 59’u ayrımcılığa uğruyor. İlk defa bir kadın yelken sporcusu tarafından gerçekleştirilecek Türkiye Turu Rekoru tüm genç yelkenci kadınlar için cesaret, güç ve ilham olacak, denizlerde yaşanan cinsiyet ayrımcılığının kırılmasına katkıda bulunacak.

Başak Mireli Kimdir?

Fenerbahçe Yelken Kulübü’nde yelken sporuna başlayan Başak Mireli uzun yıllar İstanbul Yelken Kulübü sporcusu olarak yat kategorisinde yarıştı. Haziran 2022’de Türkiye Turu’nu tamamladıktan sonra eşi Ömer Öcel ile çıkacağı dünya turunun ilk ayağında, Aralık 2022’de solo Atlantik geçişini yaparak, tek başına okyanus geçen ilk Türk kadın denizci olmayı da hedefliyor.