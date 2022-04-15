Yemeksepeti, Sürdürülebilir Siparişler için Vertical Project’e Çözüm Ortağı Oldu

Yemeksepeti, sürdürülebilir kentsel yaşam alanında öncü bir girişim olan Vertical Project ile minimum karbon ayak izi hedefi doğrultusunda iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında, Vertical Project’in ilk merkezi olan Vertical 216 içerisinde yer alan 5 farklı restoranın siparişleri Yemeksepeti’nin elektrikli motosikletleri ile teslim edilecek. Böylece üretimden teslimata tamamen sürdürülebilir bir operasyon sağlanacak.

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, kentsel sürdürülebilirliğin çok yönlü ekosistemini inşa eden Vertical Project’in çözüm ortakları arasında yer aldı. Yapılan anlaşma ile Yemeksepeti, Vertical Project’in ilk merkezi olan Vertical 216’da hizmet verecek 5 farklı restoranın siparişlerini elektrikli motosikletlerle teslim edecek ve böylece 360 derece sürdürülebilir bir operasyon sağlanacak. Anlaşma kapsamında ayrıca bu merkezde 5 adet Yemeksepeti Green Base park yeri ve teslimat merkezi yer alacak.

Kentsel sürdürülebilirlik girişimlerinin ilk örneklerinden olan Vertical 216, minimum atık ve minimum karbon ayak izi ile sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunan bir merkez. Bu merkezde dikey tarım metoduyla yönetilen bir bahçe, atıksız mutfak çalışmaları, sürdürülebilir kentsel yaşam alanında çeşitli atölyeler, etkinlik ve festival alanları olacak. Sürdürülebilir yeme-içme ürünlerinin önemli bir yeri olan bu merkezde yer alan Markus, Ken Sushi, Nappo, Blok, Vertical Kitchen&Bar’ın tüm sipariş teslimatları ise Yemeksepeti’nin elektrikli motosikletleri ile gerçekleştirilecek.

Yemeksepeti bu iş birliği ile hızlı ticaret alanında sürdürülebilir çözümler üretme kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdiye dek platformu üzerinden ‘Yeşili Koruyalım’ seçeneği ile kullanıcıları ile birlikte her yıl tonlarca plastik ve kağıt atığı engelleyen Yemeksepeti, aynı zamanda pek çok STK’nın da desteklenmesine aracılık ediyor. Son olarak sektörde bir ilk olarak karbon dengeleme inisiyatifini başlatan Yemeksepeti, 2020-2021 dönemine ait tüm ofis ve saha operasyonlarından kaynaklı karbon emisyonlarını oluşturduğu iki ormanla dengeledi. Bu çalışmalarına aralıksız devam eden Yemeksepeti, Vertical Project çözüm ortakları arasında yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını güçlendirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı