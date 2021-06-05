Yemeksepeti’nden Görme Engelliler İçin Özel Erişilebilirlik Entegrasyonu

Süratli ticaret platformu Yemeksepeti, görme engelli kullanıcıların online yemek ve market siparişi muhtaçlıklarını basitçe karşılayabilmelerine imkân sağlamak ismine tüm uygulamalarında gerçekleştirmiş olduğu “Erişilebilirlik” entegrasyonunu geliştirmeye, güzelleştirmeye devam ediyor. Görme engellilerin online yemek ve market siparişi gereksinimlerini basitçe karşılamalarına imkan veren “Erişilebilirlik” entegrasyonunun ziyaret sayısı, son bir senede 84, verilen sipariş sayısı ise 58 oranında arttı.

Süratli ticaret platformu Yemeksepeti, görme engelli kullanıcıların online yemek ve market siparişi muhtaçlıklarını kolaylıkla karşılayabilmelerine imkân sağlamak ismine tüm uygulamalarında gerçekleştirmiş olduğu “Erişilebilirlik” entegrasyonunu geliştirmeye, güzelleşmeye devam ediyor. Görme engelli bir Yemeksepeti çalışanı tarafından yönetilen bu projede yapılan geliştirmeler ve güzelleştirmelerle görme engelli kullanıcıların bilhassa pandemi periyodu kısıtlamalarında online alışveriş yapabilmeleri ve hayata katılmaları kolaylaştırılıyor.

Türkiye’de ve dünyada maalesef şimdi çok az uygulamada bulunan “Erişilebilirlik” entegrasyonunda uygulamadaki akışı sesli okuma özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Voiceover, VoiceAssistant ve Google tarafından üretilmiş Talkback ile uyumlu bir formda geliştirilen sistemle, diledikleri restoranları ve yemekleri arayarak arama sonuçlarını sesli olarak dinleyebiliyor, eser ekleme-çıkartma, ödeme ve sepeti onaylama süreçlerini gerçekleştirebiliyorlar. Kullanıcılar, ödeme sırasında bilhassa pandemi devrinde çok yaygınlaşan temassız teslimat özelliğini seçebiliyor, restoranı yorumlama ve puanlama süreçlerini yapabiliyorlar. Akıllı telefonlarda yer alan ekran okuyucu yazılımların dayanağıyla tüm içerikler görme engelli kullanıcılara aktarılıyor.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen bu projede kullanıcı tecrübesini uygunlaştırmak istikametinde kıymetli geliştirmeler yapılmaya devam ediliyor. Uygulamaya girdikten sonra adres doğrulaması, kayıt süreçleri, yeni eklenen restoranlara erişim artık daha kolay gerçekleştiriliyor. Ayrıyeten kullanıcılar restoran ayrıntıları konusunda ek bilgilere ulaşabiliyorlar ve restoranları tercihlerine nazaran sıralayabiliyorlar. Sistemde mevcut kategoriler içindeki menüler, kullanıcılara menü ismi ve içeriğiyle birlikte sesli olarak aktarılıyor. Yemeksepeti’ndeki kampanyaların ayrıntılarına erişebilen görme engelli kullanıcılar, direkt eserlere gidip seçim yapabiliyor ve kampanyalardan yararlanabiliyorlar.

Projenin geliştirilmesinde rol alan Yemeksepeti Eser Uzman Yardımcısı Selçuk Uçar; “Yemeksepeti uygulamalarının benim üzere görme engelli kullanıcılarca erişilebilir bir biçimde kullanılabilmesi ismine testler gerçekleştiriyorum. Erişilebilirlik için misyonumuz; tüm görme engellilerin Yemeksepeti’nin web ve taşınabilir uygulamalarını erişilebilir bir formda kullanabilmesini ve uygulamalara kazandırmış olduğumuz erişilebilirliğin ‘sürdürülebilir’ ve ‘devamlı’ olabilmesini sağlamak. Teknolojideki son trendleri yakından takip ediyoruz ve erişilebilirlik alandaki geliştirme ve iyileştirmeleri sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Daha fazla görme engelli kullanıcının uygulamadan ve “Erişilebilirlik” entegrasyonundan faydalanmasını hedefleyen ve çalışmalarını bu tarafta sürdüren Yemeksepeti’nin yapmış olduğu geliştirme ve düzgünleştirme süreçlerinden sonra bu özelliğin ziyaret sayısı son bir senede 84, verilen sipariş sayısı ise 58 arttı.

Bünyesinde birçok engelli çalışana istihdam sağlayan Yemeksepeti, bu ve gibisi projeler kapsamında daha fazla engelli çalışan istihdam ederek, onların hayata katılmaları konusunda da planlamalar yapıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı