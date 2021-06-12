Yemeksepeti’nden sipariş veren her 3 kişiden 1’i yeşili koruyor

Yemeksepeti’nin sipariş onay sayfasında “İhtiyacın yoksa yeşili koru” butonu her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri tarafından tercih ediliyor. Tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak için sunulan plastik tabak, çatal, bıçak, pipet ve kağıt peçete istemiyorum seçeneği sayesinde son 12 ayda toplam 926 ton daha az plastik tüketildi.

Yemeksepeti’nin sipariş onay sayfasında bulunan “İhtiyacın yoksa yeşili koru” seçeneği ile son 6 yıldır tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak için kullanıcıları ve restoranları teşvik ediyor. Son yıllarda artan plastik tüketiminin dünya için oluşturduğu tehdidin farkındalığıyla üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren Yemeksepeti, Dünya Etraf Günü’nde bir defa daha tüm kullanıcı ve restoran ailesiyle çevresel farkındalığa dikkat çekti.

Yemeksepeti’nden sipariş veren kullanıcılar, sipariş onay sayfasına geldiklerinde, “İhtiyacın yoksa yeşili koru” butonunu işaretleyerek, restorana “Servis (plastik tabak, çatal, bıçak, pipet ve kağıt peçete) gönderme” iletisi iletiyor ve plastik kullanımının azalmasına dayanak olabiliyor. Yapılan farkındalık çalışmaları sonucunda her sene “İhtiyacın yoksa yeşili koru” kutucuğunu işaretleyen kullanıcıların sayısı ise giderek artıyor. 2020 yılının birinci 5 ayıyla 2021’in birinci 5 ayı karşılaştırıldığında, “İhtiyacın yoksa yeşili koru” butonunun kullanımı 15 arttı. Bu sayede son 12 ayda toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesi sağlandı. Bugün her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri sipariş verirken yeşili koruyor.

Toplam siparişler içerisinde “İhtiyacın yoksa yeşili koru” seçeneğini tercih edenlerin oranına bakıldığında en çok hassasiyet üç büyük kentte görüldü. Anadolu’da artan farkındalık oranları ile bilhassa Adıyaman, Sinop, Ağrı, Eskişehir ve Nevşehir’de yüzde 30’a varan tercih artışı görüldü.

Mutfak kırılımında “İhtiyacın yoksa yeşili koru” seçeneğini tercih edenlerin oranına baktığımızda birinci üç sırayı dünya mutfağı, uzak doğu mutfağı ve konut yemekleri paylaşıyor.