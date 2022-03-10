Yeneroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘Fahiş fiyat artışının başlıca sebebi, Ukrayna-Rusya krizinden öte Türkiye’nin bütçe açığı’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Yeneroğlu şunları söyledi:

‘Akaryakıt fiyatlarının en çok arttığı ülke 110 ile Türkiye’

“Dünya genelinde artan petrol fiyatları ülkemizde yaşanan zamlar konusunda yanıltıcı olmamalıdır. Geçen yıl mart ayında Brent Petrol fiyatı 65 dolardı ve şu anda 117 dolar, artış 80. Bizde ise geçen sene mart ayında 7 lira olan benzin şimdi 21 lira civarında. Bu fiyatlar 200 artış olduğunu göstermektedir. Bugünlerde savaş bahanesinin arkasına saklanan iktidar, savaştan önceki tabloyu da görmezden gelmekte. AB İstatistik Ofisi’nin 2021 ile 2022 ocak ayları arasında Avrupa ülkelerinde yıllık enerji enflasyon rakamlarına göre, akaryakıt fiyatlarının en çok arttığı ülke 110 ile Türkiye. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında da durum benzer. Bu fahiş fiyat artışının başlıca sebebi, Ukrayna-Rusya krizinden daha da ötede Türkiye’nin bütçe açığıdır. ‘Durun, bir şey deneyeceğim’ diye Türk lirasının değersizleştirilmesi ve bırakın ülkenin yönetilmesini, devamlı üretilen ve derinleştirilen krizlerdir.”

‘Putin yönetiminden alınması gereken dersler var’

“Uluslararası hukuk kurallarını yok sayan, kendi halkı dahil tüm dünyanın tepkisine rağmen bu kanlı işgali başlatan ve sürdüren Putin yönetiminden hepimizin alması gereken dersler olduğu açık. Güçlü ülke demek, sadece silah gücü demek değildir. Güçlü ülke, demokrasisi sağlam temeller üzerine inşa edilmiş, toplumu müreffeh ve mutlu ülke demektir. Bireyinin özgür olduğu, istediği gibi kendisini geliştirebildiği, sivil toplumun güçlü, eğitim sisteminin kaliteli olduğu ülkeler güçlüdür. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş ve dünyayla entegre olabilmiş ülkeler güçlüdür. Hak ve adalet yerine sadece güce yaslanan ve korku politikalarının omuzları üstünde yükselen otoriter iktidarlar ise halklarına geri kalmışlık, kan ve gözyaşından başka bir şey vadetmemektedir.”

‘Uzun zamandır anayasal devlet değiliz’

“Geçtiğimiz günlerde sayın Cumhurbaşkanı art arda talihsiz açıklamalarda bulundu. Eşini defalarca bıçaklayıp yaralayan ve mahkeme tarafından serbest bırakılan adamı nasıl ‘tekrar yakalattığını’ övünerek anlattı. Cumhurbaşkanı yargıyı öyle kötü bir hale getirdi ki talimat olmadan çalışmıyor. Sayın Erdoğan’ın adliyelerde olan bitenden haberi yoksa durum son derece vahimdir. Olan bitenden haberi var da işine gelmediği için susuyorsa söyleyecek söz kalmamış demektir. Uzun zamandır anayasal devlet değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı, yargı sisteminin geldiği nokta sizin eseriniz. Milleti canından bezdiren bu hukuksuz düzen sizin eseriniz. 20 yıldır yönettiğiniz ülkede gelinen noktayı artık görün ve ülkeyi derhal seçime götürerek rahatlatın.”

‘Erdoğan’ın tavrı yakındaki sağlık krizinin habercisi’

“Sayın Erdoğan, pandeminin en zor zamanlarında hayatlarını riske atarak ailelerinden ayrılan, gece gündüz mesai yapan değerli hekimlerimize talihsiz ithamlarda bulunarak gözden çıkarılabilecekleri imasında bulundu. Doktorlara ‘umurumda değilsiniz’ mesajı vermeyi liderlik zanneden bu tavır, ülkeye her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok şey kaybettirmektedir. Sayın Erdoğan en son ne zaman devlet hastanesine gitmiştir bilemiyorum ama milletin sağlığını tehdit eden bu sorumsuz tavır yakında yaşayacağımız sağlık krizinin de habercisidir.”

‘DEVA Partisi cesur insanların harekete geçişidir’

“Bu kötü yönetime ve hukuk tanımaz anlayışa dur demek için, adalete ve demokrasiye susamış olan milletimizin umudu olmak için doğan DEVA Partisi iki yaşında. DEVA Partisi’nin kuruluşu; krizlere ‘yeter artık’ diyerek ‘mutlu günlere’ kavuşmak isteyen cesur insanların harekete geçişidir. Bizler, hiçbir baba akşam evine bir ekmek götürememenin derdiyle kahrolmasın istiyoruz. Hiçbir anne akşam çocuklarını nasıl ısıtacağının üzüntüsünü yaşamasın istiyoruz. Bizler, hiçbir çocuk eğitim hakkından mahrum kalmasın istiyoruz. Hiçbir kadının yaşamı tehlikede olmasın istiyoruz. Hiçbir gencimiz okurken gelecek kaygısına düşmesin, gençlerimiz insanca bir hayat yaşasın istiyoruz.”

‘Bu Pazar seçim olsa hazırız’

“İnanıyorum ki Türkiye’nin 708 ilçesinde örgütlenen partimiz her geçen gün artan halk desteğiyle Türkiye’nin geleceğine damga vuracaktır. Bizler, DEVA Partisi kadroları olarak, bu pazar seçim olsa hazırız. Birileri okuduğunu anlamamakta ısrarcı olsa da DEVA Partisi’nin günden güne artan potansiyelinden rahatsız olsa da biz her Pazar seçime hazırız diyoruz. Milletimize kendimizi anlatmaya ve sorunlarımıza gerçek çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı