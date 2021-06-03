Tek-Art İnşaat’ta atama

Tek-Art İnşaat’ta atama

 Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş'de yatırımcı bağlantılar kısmına atama yapıldı. K
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 10 Görüntüleme

Yeni açılan yeni pay alma hakkı

Yeni açılan yeni pay alma hakkı

Yeni açılan yeni hisse alma hakkına ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapıloan açıklamada, ”PEKGY.R (Kaydi Hisse, Kapanış tarihi: 24/06/2021)” denildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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