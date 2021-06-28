(Yeni Bölüm) Balık Masalı Niloya’yı Uyutabilecek Mi?

Sevilen yerli çizgi sinema karakteri Niloya, sevinçli ve âlâ kalpli karakteriyle hayatındaki olayları her vakit keyifli bir halde çözmeye devam ediyor. Lakin işler her vakit Niloya’nın istediği üzere ilerlemiyor. 22 Haziran Salı günü Niloya YouTube kanalında yayınlanacak olan yeni kısımda minik izleyicileri neler bekliyor?

Çocuklara hayatı öğreten, öğretirken eğlendiren bir çizgi sinema karakteri olan Niloya, ‘Gökyüzü neden mavi?’ ‘Soğan neden insanı ağlatıyor? ‘gibi sorularıyla çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Birden fazla vakit olayları keyifli bir formda çözen çizgi sinema karakteri, bazen arkadaşlarının sorularına bile yardımcı oluyor. Pekala, macera dolu kıssalarını ekrana getiren Niloya, yeni kısmında uyku sorununu çözebilecek mi?

22 Haziran Salı günü saat 15.00’ da Niloya YouTube kanalında ekrana gelecek 137. Kısım Balık Uykusu’nun konusu ise şöyle;

Niloya gece yatağında uyumaya çalışıyordur, lakin bir türlü uyku tutmuyordur. Herkesin, her şeyin uyuduğunu görür, bir kendi uyuyamamıştır. Aklına bir fikir gelir ve çabucak uyuyan ağabeyinin odasına sarfiyat. Ağabeyinin geçen gün anlattığı balığın masalını bir daha anlatmasını ister. Murat zorla uyanır ve balığın masalını hoş güzel anlatmaya başlar. Masal bitmek üzeredir ki bir de ne görsün!! Niloya çoktan uyuyakalmıştır. Bu sefer de uykusu açılan Murat uyuyamamaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı