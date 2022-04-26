Yeni CEPTETEB’lilere faizsiz taksitli nakit fırsatı

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, ilk kez CEPTETEB’li olup mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusunda bulunan kişilere 3.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçları için 6 ay taksitli faizsiz nakit avans kullanma fırsatı sunuyor.

Dijital bankacılık hizmetlerini 2015 yılından bu yana CEPTETEB markası altında birleştiren ve dijital bankacılık alanında müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklanan Türk Ekonomi Bankası (TEB), ilk kez CEPTETEB müşterisi olarak mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusu yapanlara faizsiz nakit fırsatı sağlıyor. Banka, yeni müşterilerine 3 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçları için 6 ay taksitli ve faizsiz nakit avans avantajı sunuyor.

Son tarih 10 Mayıs

8 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapanlar için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için CEPTETEB Mobil Uygulaması’ndan görüntülü görüşme yaparak veya cepteteb’de bulunan “Müşteri Ol” başvuru formları aracılığıyla ilk kez CEPTETEB’li olmak yeterli olacak. CEPTETEB Mobil Uygulaması’ndan yapılan kredi kartı başvurusunun onaylanması sonrası açılan kredi kartı ile yeni müşteriler, 30 Haziran 2022 tarihine kadar CEPTETEB Mobil Uygulaması ve Bireysel İnternet Şubesi, TEB Çağrı Merkezi ve TEB ATM’leri üzerinden 3.000 TL’ye kadar, 6 ay taksitli faizsiz nakit avans kullanabilecek.

Üstelik, ilk yıl kart ücreti ödetmeyen CEPTETEB Kredi Kartları, mobil uygulamadan katılım sağlanan kampanyalarla yılda 4.500 TL’ye varan bonus kazanma fırsatı sunuyor.

Müşterilere faizsiz taksitli nakit avans kampanya tanımlamaları kredi kartı açıldıktan sonra üç gün içerisinde yapılıyor. Kampanya kapsamında kartını iptal edip tekrar yeni kart başvurusu yapan müşteriler ise kampanyaya dahil olamıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı