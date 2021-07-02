Yeni Duster yüzünü gösterdi

Konfor, tasarım ve güvenlik özellikleriyle ülkü SUV arayanlar için cazip bir seçenek olan Duster yenileniyor. Türkiye’nin SUV önderi olan model, beklenen otomatik EDC şanzımana kavuşuyor. Yeni Duster, 8 inçlik multimedya ekranı, markanın yeni imzası olan Y biçimindeki LED ışık imzalı farlar ve Arizona Turuncu gövde rengi üzere öne çıkan yeni özellikleriyle Eylül ayında ülkemizde satışa sunulacak.

2010 yılından bu yana satışa sunulan Duster, SUV segmentinin istikrarlarını değiştirdi. Bugüne kadar 1.9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Duster, 2019 yılından bu yana Avrupa’da perakende SUV satışlarında kendi sınıfının başkanı pozisyonunda bulunuyor. Günlük kullanımın yanı sıra outdoor maceralar için de ülkü bir yol arkadaşı olan Duster, yeni yüzüyle bu muvaffakiyetini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Kullanım maksadına odaklanan dış tasarım

Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster, daha çağdaş bir dizayna kavuştu. Dizayndaki değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor.

Yeni Duster, birinci kere Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım ögelerinden yararlanıyor. Ön ve art farlarda bulunan Y biçimindeki LED ışık imzası, birinci bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla çağdaş bir bütünlük sağlayarak Duster’ın güçlü karakterine katkıda bulunuyor.

Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan birinci Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji birebir vakitte kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.

İç yerde daha fazla konfor

Yeni Duster, yolcularına daha fazla konfor vadediyor. Yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile yolcu kabini çok daha alımlı bir görünüm sunuyor. Ayrıyeten yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor.

Yeni Duster, büsbütün yeni koltuk döşemelerini tüketicilerle buluşturuyor. Koltuk başlıklarının ince formu, hem art koltuk yolcularının, hem de ön koltuk yolcularının görüşünü güzelleştiriyor.

70 mm hareket alanına sahip kol dayamasıyla geniş orta konsol tasarımı, iç yerdeki yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve art yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine mesken sahipliği yapıyor.

Tüm donanım düzeylerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far aktifleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip sürat sonlandırma standart olarak sunuluyor.

Donanım düzeyine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip sürat sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller özgür kart sistemi sunuluyor.

2 yeni multimedya sistemi ve gelişen 4×4 ekranı

Yeni Duster’da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor.

Media Display’de 6 hoparlör, Bluetooth ilişkisi, 2 USB girişi ve Apple CarPlay ile Android Auto üzere özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini aktifleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor.

Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4×4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre üzere özelliklere ulaşılıyor.

Daha fazla güvenlik

Standart olarak sunulan sürat sonlandırma, yeni jenerasyon ESC’nin yanı sıra Yeni Duster’da birçok sürüş dayanak sistemi (ADAS) sunuluyor. Kör Nokta İkaz Sistemi, Park Asistanı, Yokuş Kalkış ve 4×4 versiyonlar için Yokuş İniş Takviye Sistemi üzere özellikler, bu sistemler ortasında yer alıyor. Ayrıyeten önde bir, yanlarda birer ve geride da bir adet olmak üzere toplamda 4 adet kameradan oluşan 360 derece kamera şoförün işini kolaylaştırıyor.

Verimli motorlar ve beklenen EDC şanzıman

Yeni Duster’ın yenilenen motor gamı sürüş keyfini daha düşük karbon emisyonlarıyla mümkün hale getiriyor. Tüketicilerin merakla beklediği otomatik EDC şanzıman ise TCe 150 bg motorla kombine ediliyor. Yenilenen yüzüyle birlikte bir başka öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaştı.

Dizel:

dCi 115 bg (4×2 yahut 4×4) ve 6 vitesli manuel şanzıman

Akaryakıt:

TCe 90 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman

TCe 150 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman

TCe 150 bg (4×4) ve 6 vitesli manuel şanzıman

TCe 150 bg (4×2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman

Fabrika Çıkışlı Benzin&LPG

ECO-G 100 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı