Yeni Excalibur’un isim kahramanı kullanıcılar oluyor

Kullanıcılarına “Şampiyona İsim Aranıyor!” sloganı ile seslenen Excalibur, “Yepyeni Excalibur’un ismi sence ne olsun?” sorusunu yöneltiyor. Hem oyunseverlerin hem de üst segment performans arayışında olan kurumsal çalışanların favori tercihi Excalibur’un yeni modelinin ismi kullanıcıların anket oylarıyla belirlenecek.

Beklentilerin ötesinde olan yesyeni eserinin ismi için kolları sıvayan Excalibur, bu sürece kullanıcılarını da dahil ediyor. En yüksek sürate ve performansa sahip olmak isteyen başta oyuncular ve dizayncılar olmak üzere birçok kurumsal çalışana da hitap edecek olan yeni modelin ismi için kullanıcılar Casper’ın web sitesindeki ankete https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari/excalibur-anket linki üzerinden katılıyor. Şampiyona ismin arandığı ankette kullanıcılar “G911, G900 Pro, G990 ve G900 Core” seçeneklerinden birini seçebiliyor ya da kendi teklifini sunabiliyor. Belli müddetliğine kullanıcıların oylarına açık olan anketin sonucunda de yeni Excalibur modelinin ismi kullanıcılara duyurulacak.

Yüksek performansa sahip yeni Excalibur

Üst seviye gücü ve performansı kullanıcıların muhtaçlıklarının da ötesinde sunmak için Excalibur tarafından tasarlanan yeni model; yeni RTX3000 serisi ekran kartları, yeni 11.Nesil TigerLake-H işlemciler ile yüksek performansı vadediyor. 16.0” geniş ekran, 2.5K Quad HD çözünürlük, 165HZ 500NIT 5MS üstün ekran teknolojisi ile oyuncular ve tasarımcılara geniş ekranda yüksek renklere sahip taşınabilir notebook tecrübesini sunan Excalibur, Killer WIFI, özel metal tasarım, Thunderbolt dayanağı, uzay grisi renk ve 3 bölgeye ayrılmış RGB klavye ile kullanıcılara hem güçlü interneti hem şık tasarımı hem de çoklu kaynak geçişini sağlıyor.

Hibya Haber Ajansı