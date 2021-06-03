Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

 Verusa Holding A.Ş'nin birinci çeyrek sayıları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan a
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 9 Görüntüleme

Yeni fon kodu duyurusu

Yeni fon kodu duyurusu

Borsa İstanbul A.Ş, yeni fon kodu duyurusu yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş’nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul’da yapılacak süreçlerde 01.06.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacak.

Fon Ünvanı                                                                                                                    Fon Kodu

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu          BHS

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.  Teknoloji Kesimi Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu      BHT

 

Hibya Haber Ajansı

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