Borsa İstanbul A.Ş, yeni fon kodu duyurusu yaptı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş’nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul’da yapılacak süreçlerde 01.06.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacak.
Fon Ünvanı Fon Kodu
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BHS
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Teknoloji Kesimi Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BHT
Hibya Haber Ajansı