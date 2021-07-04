Yeni HPE GreenLake bulut hizmetleri, kritik iş yükleri ve sektör çözümleri için uygulama modernizasyonuna imkân sağlıyor

Hewlett Packard Enterprise (HPE), Discover 2021 etkinliğinde kurumların işlerini yürütürken inançla kullandıkları uygulamalar ve iş yükleri için kapsamlı bulut tecrübesi sağlamak üzere tasarladığı dikey olarak optimize edilmiş yeni HPE GreenLake bulut hizmetleriniduyurdu. Şirket içinde, uçta yahut sunucu barındırma merkezlerinde bulut tabanlı olarak sunulan hizmetler ortasında elektronik tıbbi kayıtların idaresi, finansal ödemeler, risk idaresi, makine tahsili operasyonları, SAP, Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL sunucusu, Telco için 5G Core, Epic, Splunk ve daha fazlası yer alıyor. Bölümde başkan pozisyonda yer alan uçtan buluta HPE GreenLake platformu, kritik bölümlerin dikey ve yatay iş yükleri için tasarlanmış ve optimize edilmiş hibrit bulut hizmetleri sunuyor.

Farklı kesimlerde yer alan her boyuttan işletme artık uçtan buluta hibrit bir ortamda faaliyet gösteriyor. Kuruluşlar; maliyet, uyumluluk, denetim, gecikme ve güvenlik tasaları nedeniyle birçok uygulamanın ve iş yükünün şirket içinde yahut uçta kalması gerektiğinin farkında olsa da bilgi merkezinde genel bulutun sağladığı çevik ve çağdaş tecrübenin beklentisi içinde… Elektronik tıbbi kayıtlar, finansal ödemeler, makine öğrenmesi / AI süreçleri üzere ağır data kullanan ve üst seviye regülasyona tabi olan uygulamalar, çoklukla bu bilgilerin şirket içinde yahut uçta işlenmesini gerektiriyor.

HPE Greenlake Bulut Hizmetleri Kıdemli Lider Yardımcısı ve Genel Müdürü Keith White, şunları söylüyor: “Şirketler faaliyetlerine güç veren kritik iş yüklerini çalıştırırken, bulutun sunduğu tecrübeyle uygulamalarını ve datalarını şirket içinde tutmanın güvenliği ve denetimi ortasında seçim yapmak zorunda kalmamalılar. Dünya çapında inançlı ödeme platformları kurgulamaktan hastanelerde en kaliteli hasta bakımını sunmaya kadar, işletmeler performans ve tutarlılıktan ödün veremezler. Bu nedenle, sunduğumuz iş yüküne özel tahlillerle müşterilerin istediği bulut tecrübesini genel bulutla bağlantılı maliyet, risk ve karmaşa olmadan sunabilme konusunda bölüm başkanıyız.”

HPE GreenLake bulut platformu, kuruluşların çevikliği ve esnekliği hibrit ortamın kontrolü, görünürlüğü ve performansıyla birleştirmesini sağlıyor. HPE, dallara has bir dizi yazılım paketi için sunduğu yeni bulut hizmetlerinin yanı sıra, SAP ve Splunk üzere iş kritik uygulamalarla HPE GreenLake tarafından desteklenen iş yüklerinin ve uygulamaların kapsamını değerli ölçüde genişletiyor.

Sıhhat Hizmetleri

HPE, pazar önderi Epic uygulamalarına yönelik en üst seviyede güvenlik ve uyumluluk gerektiren sıhhat odaklı kritik iş yükleri için HPE GreenLake for Electronic Medical Records’u (EMR) duyurdu. Bu yeni bulut hizmeti, esneklik için doğrulanmış yapılandırmalar, idare hizmetleri ve bulut tecrübesi eşliğinde kaliteli hizmet sunmak için optimize edildi. Bugün yüzlerce sıhhat hizmet ağı, hastane sistemi ve sigorta şirketi, çevikliği, operasyonel verimliliği ve hasta bakımını uygunlaştırmak için HPE GreenLake bulut platformuna güveniyor.

Finansal Hizmetler

HPE, ödeme sistemi tecrübelerini çağdaşlaştırmanın yollarını arayan kuruluşlar için Lusis ile birlikte HPE Greenlake for Core Payment Systems’i sundu. Bu tahlil sayesinde müşteriler uyumlu ve sürdürülebilir bir formda eksiksiz ödeme tahlillerinden, süreç başına ödemeden ve temassız ödemeleri destekleyen platformdan bulut tecrübesi eşliğinde yararlanıyor. Tahlil gücünü dünya genelinde yüzlerce banka ve finans kurumuna hizmet veren HPE GreenLake bulut platformunun ivmesinden ve pazar hissesinden alıyor.

Lusis Lideri ve CEO’su Phillipe Préval, “HPE ile iştirak, memleketler arası pazarlara açılırken büyümemizin ve başarımızın kritik bir modülü oldu” diyor. “Bugün dünyanın en büyük on bankasından dördü Lusis ödeme sistemlerini kullanıyor. Daha fazla müşterimiz bizden buluta mahsus yetenekler ve hizmetler talep ederken, HPE GreenLake uygulamaları ve dataları nerede olursa olsun, onlara birinci sınıf ödeme çözümümüzü hizmet olarak sunmamıza imkan tanıyor.”

Risk İdaresi

HPE GreenLake for Splunk, kurumların teknoloji altyapısı, güvenlik sistemleri ve iş uygulamaları tarafından oluşturulan dataları toplamasını, tahlil etmesini ve bunlar ışığında harekete geçmesini kolaylaştırıyor. Birden fazla kuruluş, tahlil edebileceği çok fazla bilgiye sahip ve bu da kör noktalara yol açıyor. HPE GreenLake for Splunk, müşterilerine operasyonel performansı artıran ve uyumluluk riskini en aza indiren içgörüleri sağlıyor. Yeni bulut hizmetleri, dataları gerçek vakitli olarak izlemek ve tahlil etmek için ölçeklenebilir risk tahliliyle müşterilere tüm hibrit varlıklarına yönelik genel görünürlük sağlıyor.

Bu tahlilde değerli bir rol oynayan HPE Ezmeral Container Platform’dan yararlanılıyor. Yakın vakitte HPE Ezmeral, Splunk’ın Kubernetes üzerinde test ve doğrulama süreçlerini yürüten birinci tahlillerden biriydi. Ayrıyeten şirket içi iş ortağı tarafından test edilen ve onaylanan tek platform oldu.

Telekomünikasyon

Operatörler, 5G çekirdeği için HPE GreenLake ile HPE 5G Core Stack’i yaygınlaştırarak en az ön yatırımla maksada yönelik, açık, buluta uygun 5G çekirdeğine kavuşuyor. Tahlil talebe nazaran ölçeklenebiliyor, talepteki değişiklikleri ve işlerdeki büyümeyi destekliyor. HPE Telco Core Blueprints ve HPE 5G Core Stack yazılımını kullanan HPE GreenLake, müşterilerin bedel üretme mühletini hızlandırıyor. Abone başına ödeme yaklaşımı, riskleri azaltarak 5G uygulamalarının hızlandırılmasına yardımcı oluyor.

Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL Server

Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL Server için HPE GreenLake, ortak müşterilerin verimlilik için sanallaştırılmış Windows ve Linux iş yüklerini birleştirmesine ve tanıdık, hibrit bir ortamda üretim odaklı iş yüklerini çalıştırmasına imkan tanıyor. Duyurulan yeni bulut hizmetleri, HPE SimpliVity ve HPE Nimble Storage dahil olmak üzere HPE’nin HPE GreenLake aracılığıyla sunduğu geniş hiper birleşik altyapı teklifleri portföyünü tamamlayarak, müşterilere gerçek iş yükü için yanlışsız HCI tahlilini seçme konusunda daha fazla seçenek ve esneklik sağlıyor.

HPC, ML Ops, SAP ve VDI İçin HPE GreenLake

Açıklanan yeni dikey dal bulut hizmetlerine ek olarak HPE, daha evvel tanıtılan dört HPE GreenLake Bulut Hizmetinin genel kullanıma sunduğu duyurdu: HPC, makine tahsili operasyonları, SAP ve VDI.

HPE GreenLake for High Performance Computing , çok daha geniş bir müşteri kitlesinin kullanım başına ödeme modeliyle muhteşem bilgisayarların gücünden yararlanmasını, HPC ve AI uygulamalarını, iş yüklerini ve modellerini yaygınlaştırmasını kolaylaştıran, uçtan uca bir şirket içi tahlil olarak öne çıkıyor.

HPE GreenLake for Machine Learning Operations , hizmet olarak sunulan ML Ops tahlili aracılığıyla, tümleşik güvenlik, açık kaynaklı bilgi bilimi ve bağımsız yazılım sağlayıcısı seçenekleri eşliğinde pilot uygulamadan üretime giden süreçte modelleri basitçe yaygınlaştırarak data bilimcilerin pazara sunma müddetini kısaltmasını sağlıyor.

HPE GreenLake for SAP , SAP RISE Cloud Private Edition aracılığıyla yahut direkt HPE üzerinden müşterilere sunuluyor. Müşteriler bu sayede bulut tecrübesinin avantajlarından yararlanırken, şirket içinde yahut tamamı HPE ve SAP tarafından yönetilen inançlı, tek kiracılı, kullandıkça öde temeline dayalı, çevik ve ölçeklenebilir bir tahlil eşliğinde SAP yazılımlarını ve datalarını nasıl ve nerede modernize edeceklerini seçebiliyor.

HPE GreenLake for Virtual Desktop Infrastructure , müşterilerin uygulamalarını ve datalarını veri merkezlerinde yahut ortak yerleşim tesislerinde inançta tutarken muhtaçlık duydukları rastgele bir kombinasyonda evvelden tanımlanmış sanal masaüstü çeşitlerini seçmelerine imkan tanıyor.

Uçtan buluta HPE GreenLake platformu şirket içinde, uçta yahut sunucu barındırma merkezinde çalışabilen esnek bir hizmet olarak, müşterilerinin dijital dönüşümüne istikamet veren güçlü bir temel sunuyor. HPE GreenLake bulut platformu, bulutun kolaylığını ve çevikliğini hibrit BT ile gelen yönetişim, uyumluluk ve görünürlükle birleştiriyor. HPE GreenLake, yalın donanım, bilgi süreç, konteyner idaresi, temel ödeme sistemleri, data muhafaza, elektronik tıbbi kayıtlar, 5G, HCI, yüksek performanslı bilgi süreç, makine tahsili operasyonları, ağ oluşturma ve risk idaresi, SAP HANA, depolama, VDI ve VM hizmetleri dahil olmak üzere inovasyonu hızlandıran bir dizi bulut hizmeti sunuyor. HPE GreenLake bulut hizmetleri platformu, 4,8 milyar ABD dolarının üzerindeki toplam kontrat kıymeti ve HPE GreenLake satan 900’den fazla iş ortağıyla süratle büyüyor. HPE GreenLake Fortune 500 şirketleri, devlet ve kamu kesimi kuruluşları ve küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil olmak üzere tüm kesimlerde ve boyutlarda, 50 ülkede 1200’den fazla kurumsal müşteriye sahip.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı