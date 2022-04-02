Yeni kitabını D&R davetinde tanıtan İlber Ortaylı’dan altın değerinde hayat tavsiyeleri

“Hedefinizi gerçekleştirmek için bir yol arayacaksınız, yol yoksa da o yolu yapacaksınız.”

D&R; tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yeni kitabı “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” için ünlü isimlerin katıldığı bir lansmana ev sahipliği yaptı. D&R – Hilton Edebiyat Buluşmaları kapsamında gerçekleşen davette İlber Ortaylı, konuklarla yeni kitabı ve hayat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Murat Güloğlu’nun yaptığı söyleşiye, Murat Aygen ve eşi Nihan Aslı Aygen, Ali Aksöz, Nazlı Kayı Sabancı, Beste Kökdemir, Adil Yıldırım ve Murat Tavlı gibi ünlü simaların da aralarında olduğu pek çok isim katıldı.

D&R ve Hilton ev sahipliğinde, 31 Mart Perşembe günü Hilton Istanbul Bosphorus’ta gerçekleşen buluşmada İlber Ortaylı, konuklarla hayata dair deneyimlerini paylaştı. Brunch konseptinde düzenlenen etkinlikte, Ortaylı’nın yeni kitabı “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?”üzerine sohbet edildi. Murat Aygen ve eşi Nihan Aslı Aygen, Ali Aksöz, Nazlı Kayı Sabancı, Beste Kökdemir, Adil Yıldırım ve Murat Tavlı gibi ünlü isimlerin katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü ise Murat Güloğlu üstlendi.

“Hedefe giden yolda farklı kapıları denemelisiniz”

Söyleşi sırasında dünya tarihinde kendini inşa edebilen pek çok insan olduğunu söyleyen İlber Ortaylı, bireylerin tıkandıkları durumlarda kendilerine yol açmaları gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek gösteren tarihçi, “Atatürk iki yol aradı. İlk olarak saraya damat olarak girmeyi ve Harbiye Nazırı olmayı düşündü. Diğer taraftan, mütareke döneminde itibar edilecek az sayıdaki kişiden biri olarak doğrudan doğruya siyasete girmeyi denedi. Bu iki yol olmayınca kendisi bir yol yaptı ve Anadolu’ya geçerek mücadeleyi başlattı. Hayatta üçüncü yolu herkesin denemesi lazım. Yaşamda bazen önünüzdeki mevcut kapılar kapalı olabilir. Bazı durumlarda ailenizin ya da devletin size sunduğu yol kapanabilir. Bardağa nasıl baktığınız önemli. Hedefinizi belirlemeli ve o hedefe giden yolda başka kapıları denemelisiniz” dedi.

“Hayat hepimiz için objektiftir”

Murat Güloğlu’nun “yaşamla hayatı karıştırıyor muyuz” sorusunu da yanıtlayan Ortaylı, “Kelime olarak karıştırılıyor. Hayatı yaşam zannediyorlar. Oysaki yaşam bir tarzdır. Gezmek, eğlenmek veya diğer taraftan kitap okuyarak zaman geçirmek bir yaşam biçimidir. Hayat ise hepimiz için objektiftir. Aynı sürenin içindedir, hepimize zorluklar getirir. Çok da iyi tarif edilmeyen bir zaman kesitidir hayat. Yaşam, onun içindeki kendi kurgunuzdur. Hayatı sürmeniz çok önemli” dedi.

“Rus edebiyatının mutlaka okunması gerekir”

İnsan yetiştirmede en ideal noktanın Batı Avrupa olduğunu, İtalya’nın ise Avrupa’nın kaynağı olduğunu belirten Ortaylı, edebiyat konusunda ise Rusya’ya vurgu yaptı. Rus edebiyatının mutlaka okunması gerektiğini söyleyen tarihçi; Tolstoy, Puşkin, Çehov’un yanı sıra Balzac ve Mopassant’ı da okunması gereken yazarlar arasında gösterdi.

İlber Ortaylı, “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” isimli yeni kitabında kişinin hayattaki gayesini nasıl belirleyeceğini, hedefini nasıl koyacağını, geleceğini nasıl planlayacağını, potansiyelini nasıl değerlendireceğini yüzyılların içinde dolaşarak, tarihin büyük düşünürlerinin binlerce yıla meydan okuyan görüşlerini de yanına katarak izah ediyor. Kendimize her gün sorduğumuz ve cevap bulmakta zorlandığımız soruları kendi deneyimleri ve engin bilgisi ışığında yanıtlıyor. “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?”, yaşam tecrübesini paylaşmayı vazife bilen bir entelektüel olan Ortaylı’dan; okurlar için bir yol açma, yol yapma, kendini inşa etme ve toplumu ayağa kaldırma rehberi olma niteliği taşıyor.