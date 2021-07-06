Yeni Land Rover Defender’a Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD)’den “Yılın Tasarımı” Ödülü

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Land Rover’ın, özgün tasarımı ve tüm yol şartlarıyla başa çıkan arazi kabiliyetine sahip modeli Yeni Land Rover Defender, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’ müsabakasında bu yıl birinci sefer verilen “Yılın Tasarımı” mükafatına layık görüldü.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD)’nin bu sene 6.’sını düzenlediği Türkiye’de Yılın Arabası müsabakası heyecan dolu bir akşama sahne oldu. Bu yıl birinci kere verilen “Yılın Tasarımı” mükafatı için konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin dizaynını beğendiği modeller için yaptığı oylamada 27 model ortasından son 3’e kalmayı başaran Yeni Land Rover Defender, 22 Haziran günü gerçekleşen son oylamada “Yılın Tasarımı” mükafatını kazandı.

Alanında ehil çok kıymetli otomotiv gazetecileri tarafından bu türlü bir mükafata layık görülmenin gurur verici olduğunu belirten Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Genel Müdürü Cem Uluğtekin, “Harika bir akşam, hepinize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Land Rover’ın ikonik modeli Defender, lansmanından bu yana 50’nin üzerinde ödül aldı. Bugün de ülkemizde Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından verilen bu çok değerli mükafatı Borusan Otomotiv Kümesi ve Türkiye’deki Defender tutkunları ismine büyük bir gurur ve heyecanla alıyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı