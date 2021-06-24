Yeni Mahalle Parkı’nda Çalışmalar Hızla İlerliyor

Aliağa Belediyesi’nin mahallelerde gerçekleştirdiği projelerden biri olan Yeni Mahalle Parkı’nda çalışmalar süratle ilerliyor. Mayıs ayında kamuoyuna duyurulan ve 3 ayda tamamlanacak olan parkta hummalı çalışmalar devam ediyor.

Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri yakınında 622, 623 ve Mazlum Sokak etrafında gerçekleştirilen projede elektrik, sulama ve dolgu üzere altyapı süreçleri tamamlandı. Çalışmalarını süratle sürdüren gruplar bordur, beton ve toprak serme süreçlerine ise devam ediyor.

10.000 M2’LİK ALAN YEŞİLLENDİRİLİP 300 AĞAÇ DİKİLECEK

Yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip Yeni Mahalle Parkı’nın 5,500 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Kısa mühlet içerisinde Belediye takımlarınca park alanına farklı çeşitlerde 300 ağaç ve çeşitli bitki tipleri dikilecek. Mahalle sakinlerinin yeşille iç içe huzurla vakit geçirebilecekleri park alanında çağdaş oyun kümeleri, seyir ve dinlenme alanları ile 40 araçlık otopark bulunuyor. Parkta yetişkinler için iki farklı noktada dış yer fitness kümeleri bulunacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı