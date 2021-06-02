Yeni Nesil MINI Cabrio Elektrikleniyor

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu KÜÇÜK, KÜÇÜK ELECTRIC’ten sonra ikinci büsbütün elektrikli modelini 2025 yılında tanıtmayı planlıyor. MINI’nin büsbütün elektrikli ikinci modeli, go-kart hissini açık hava keyfiyle birleştiren yeni kuşak KÜÇÜK Cabrio olacak.

2030 yılında tüm modellerinin büsbütün elektrikli olacağını açıklayan KÜÇÜK, gelecekteki model skalası için çizdiği rotanın merkezine elektrifikasyon stratejisini koyuyor. Bu stratejinin birinci adımını ülkemizde de başarılı satış sayılarına ulaşıp, Ocak-Eylül 2020 devrinde en çok satılan büsbütün elektrikli araba olma muvaffakiyetini gösteren KÜÇÜK ELECTRIC ile atan KÜÇÜK, ikinci adımını Yeni KÜÇÜK Cabrio ile atmayı planlıyor. Premium küçük sınıfta tek üstü açık dört koltuklu model olan KÜÇÜK Cabrio’nun muvaffakiyet hikayesini devam ettirmeyi hedefleyen KÜÇÜK, yeni jenerasyon büsbütün elektrikli KÜÇÜK Cabrio’yu 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.

KÜÇÜK geçtiğimiz aylarda KÜÇÜK 3 Kapı, KÜÇÜK 5 Kapı ve KÜÇÜK Cabrio modellerini kapsamlı olarak yenilemişti. Sürüş keyfi ve etkileyici dizaynlarıyla dikkat çeken Yeni KÜÇÜK ailesi 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’deki KÜÇÜK tutkunlarıyla buluşacak.

Her Beş KÜÇÜK Tutkunundan Biri Üstü Açık Sürüş Keyfini Tercih Etti

1992’de Birmingham’daki İngiliz Araba Fuarı’ndaki KÜÇÜK Cabrio prototipi halkta coşkulu yansılara neden olduktan sonra, birinci defa klasik Küçük’e cabrio bir versiyon da eklenmiş oldu. Artık KÜÇÜK hayranları tipik KÜÇÜK sürüş keyfini üstü açık olarak da yaşayabiliyordu. Go-kart hissi ve açık hava keyfini birleştiren Küçük’ün üstü açık dört koltuklu modeli, 2004 yılında dünyanın en çok satılan üstü açılır araba olma muvaffakiyetini gösterdi. Dikkat çeken tasarımı ve güçlü standart donanımlarıyla KÜÇÜK Cabrio, yaklaşık otuz yıl evvel başlayan muvaffakiyet hikayesini sürdürüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı