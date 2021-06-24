Yeni nesil teknolojilerle filo yönetimi 2.0

İrtibatlı araç teknolojileri geliştiren Comodif ile yeni jenerasyon araç takip ve filo idaresi sistemleri geliştiricisi Fora yeni bir işbirliğine imza attılar. Artık filo yöneticileri hem şoför davranışlarını denetim edebilecek hem de yakıt tüketiminde %20’lere varan tasarruf sağlayabilecek. İki şirket Smart Fleet ismini verdikleri bu tahlil ile yurtdışındaki pazardan da hisse almayı planlıyor.

Yeni mobilite ekosistemine tahliller sunan ilişkili araç teknolojisi şirketi Comodif, Fora Taşınabilir Takip Sistemleri ile birlikte yeni kuşak filo idaresi tecrübesi sunacak. Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanan Smart Fleet tahliliyle araçtan toplanan gerçek vakitli bilgileri kullanarak şoförün araç kullanımını tahlil etmek, şoför skorlaması yapmak ve şoförlere sürüş karnesi oluşturmak mümkün olacak.

Bu tahlil sayesinde şirketler idare paneli sayesinde filolarının tamamını tek bir platform üzerinden yönetebilecek ve oluşturulan raporlar ile çok istikametli tahliller yapma bahtına da sahip olacak. Masraf ve hak ediş modülleriyle şirketler, filolarının finansal takiplerini de birebir platformdan yapabilecek ve filodaki tüm araçların kimlik bilgilerine kolay kolay ulaşabilecek. Comodif’in geliştirdiği algoritma sayesinde yakıt maliyetlerinde yüzde 20’lere varan tasarruf yapabilmek mümkün olacak.

Comodif CEO’su Serdar Urçar, yeni işbirliğiyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de araç takip kesiminde çok oyuncu var. Fakat araçların elektronik ağlarından anlık bilgi alıp, işleyebilen yeni kuşak filo hizmetleri pazarı hala gelişmeye ve büyümeye çok açık. Yurtdışında yeni jenerasyon filo hizmetleri daha yaygın olmakla birlikte tekrar de gidilecek çok yol var. Bu yüzden biz de Smart Fleet ile verdiğimiz kapsamlı hizmet sayesinde fark yaratacağız. Bu yaklaşımımız, dünya çapında da rekabet edebilecek boyuta ulaşmamızı sağlayacak. Yıl sonuna kadar ise 10 stratejik filo müşterisini eserimizle buluşturmayı hedefliyoruz.”

Fora Taşınabilir Takip Sistemleri kurucusu Mert Serkan Işıklı, “Smart Fleet için Comodif ile bilgi birikimlerimizi paylaşarak güçlerimizi birleştirdik. Temelini, kendi eserimizin oluşturduğu Smart Fleet’te Comodif’in de katma bedelli özellikleri yer alıyor. Hizmet sunduğumuz müşterilerin filo idaresine harcadıkları vakti minimuma indirerek, odaklarını temel işlerine çevirerek büyümelerini sağlayacağız. Ayrıyeten dayanağa gereksinim hissettikleri her anda, bir tık uzaklarında olacağız.” dedi.